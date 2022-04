Bolsa de Lisboa abre em terreno negativo

Bolsa de Lisboa abre a cair no dia 26 de abril de 2022 © Pixabay

A Bolsa de Lisboa abriu esta terça-feira em terreno negativo, com o índice PSI (Portugal Stock Index) a cair 0,02%, para os 5.938,98 pontos.

Na segunda-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em baixa, seguindo as perdas das principais praças europeias, com o índice PSI a descer 1,04% para 5.940,19 pontos.

Das 15 cotadas que integram o principal índice da bolsa de Lisboa, 10 desceram e cinco subiram.

As bolsas europeias terminaram com perdas, com Paris a descer 2,01%, Londres 1,88%, Frankfurt 1,54%, Milão 1,53% e Madrid caiu 0,90%.