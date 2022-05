Bolsa de Lisboa abre no negativo a cair 0,28%

Bolsa de Lisboa abre no negativo dia 9 de maio de 2022 © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Maio, 2022 • 08:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Bolsa de Lisboa abriu esta segunda-feira em terreno negativo, com o índice PSI (Portugal Stock Index) a cair 0,28%, para os 5.799,84 pontos.

Na sexta-feira, a Bolsa de Lisboa fechou em alta, com o índice PSI a subir 0,46% para 5.816,29 pontos, contrariando as perdas registadas no resto da Europa.

Das 15 cotadas que integram este índice, sete subiram, sete desceram e uma (Corticeira Amorim) ficou inalterada.

As principais bolsas europeias registaram descidas acima de 1%. Milão caiu 1,20%, Madrid 1,34%, Londres 1,54%, Frankfurt 1,64% e Paris 1,73%.