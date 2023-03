Bolsa de Lisboa abre no vermelho, a cair 0,04%

Euronext Lisboa © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

A Bolsa de Lisboa abriu esta terça-feira em terreno negativo, com o índice PSI (Portugal Stock Index), a cair 0,04%, para os 6.040,79 pontos.

Na segunda-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou no vermelho, com o índice PSI a perder 0,43% para 6.043,11 pontos, pressionado pelas duas cotadas do grupo EDP que foram as que mais desceram.

Das 15 cotadas que integram o principal índice bolsista de Lisboa, quatro fecharam em alta e 11 baixaram.

A EDP Renováveis caiu 3,52% para 20,29 euros e a EDP desceu 1,71% para 4,76 euros.

No resto da Europa, Madrid subiu 0,49%, Frankfurt 0,48% e Paris 0,34%, mas Londres baixou 0,22%.