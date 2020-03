Bolsa de Lisboa acompanha quedas na Europa e perde 4,36%

A bolsa de Lisboa acompanhou hoje as descidas acentuadas registadas nas principais praças europeias e o índice PSI20 encerrou com uma queda de 4,36% para 3.670,03 pontos.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, só duas subiram. A Ibersol, do setor da restauração, liderou a lista das 16 cotadas que baixaram e caiu 22,74% para 4,79 euros.

No resto da Europa, Madrid perdeu 7,88%, Milão 6,10%, Paris 5,75%, Frankfurt 5,31% e Londres 4,01%, sem que as medidas monetárias adotadas pelos bancos centrais, como a descida das taxas de juro nos Estados Unidos, tenham travado as quedas causadas pelos receios sobre o impacto económico do novo coronavírus.