Bolsa de Lisboa acompanha recuperação da Europa e sobe 0,79%

A bolsa de Lisboa fechou a sessão desta segunda-feira em alta, com o índice PSI a registar uma valorização de 0,79% para 5 769,33 pontos, acompanhando a recuperação das principais praças europeias, que tiveram subidas mais expressivas.

Das 16 cotadas que, a partir desta segunda-feira, integram o PSI, 12 ficaram em alta e quatro em baixa.

O BCP, único banco que integra o PSI, liderou as subidas e avançou 2,61% para 0,19 euros.

A Mota-Engil subiu 2,30% para 1,51 euros, a Navigator avançou 1,95% para 3,24 euros e a Jerónimo Martins somou 0,88% para 20,66 euros.

Ainda em terreno positivo, a EDP Renováveis subiu 0,70% para 20,08 euros, a Galp 0,38% para 9,93 euros e a EDP 0,32% para 4,76 euros.

Nas descidas, a Sonae ficou no topo (-1,25% para 0,95 euros), seguida da Ibersol (-1,19% para 6,62 euros), que esta segunda-feira regressou ao principal índice da bolsa de Lisboa.

A Corticeira Amorim recuou 0,52% para 9,63 euros e a Semapa perdeu 0,30% para 13,16 euros.

As principais bolsas europeias encerraram com ganhos, tentando recuperar das perdas da semana passada, marcada por tensão no setor bancário. Milão ganhou 1,59%, Madrid 1,31%, Paris 1,27%, Frankfurt 1,12% e Londres 0,93%.

Esta segunda-feira, os investidores mostraram-se aliviados após a aquisição do banco Credit Suisse pelo rival UBS e pelas garantias dos bancos centrais quanto à solidez do sistema bancário.

As ações do banco UBS encerraram com uma subida de 1,26% na bolsa de Zurique e as do Credit Suisse, que tem estado em dificuldades, caíram 55,74%.