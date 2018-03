Jerónimo Martins afunda 9% em bolsa após resultados

As ações da retalhista Jerónimo Martins registam uma forte queda em bolsa esta quinta-feira, depois da dona do Pingo Doce ter apresentado de 2017 abaixo do previsto.

Os títulos perdem 9,29% para 15,475 euros por ação, arrastando o principal índice da bolsa portuguesa, o PSI20, para uma descida de 2,19% para 5.348,64 pontos. O índice europeu Stoxx 600 perde 0,95%.

A retalhista anunciou ontem uma queda de 35% do seu lucro líquido em 2017 para 385 milhões de euros.

“Os resultados não foram brilhantes. Mas há, sobretudo, um conjunto de incertezas sobre o futuro, nomeadamente nos mercados na Polónia e em Portugal”, disse Albino Oliveira, gestor da Patris.

“O contexto hoje é também muito difícil, o que não ajuda. O mercado está bastante pressionado na Europa. Recentemente foram divulgados indicadores económicos que mostram um ponto de inversão e o mercado acionista é muito sensível a isso”, adiantou.

O mês de março tem uma agenda recheada de reuniões dos principais bancos centrais mundiais e os investidores aguardam por mais indicações sobre a direção da política monetária em várias regiões, incluindo na Europa.