Bolsa de Lisboa arranca o ano a valorizar 1,80% em linha com o resto da Europa

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta segunda-feira em alta, com o índice PSI a subir 1,80% para 5 829,15 pontos e todas as cotadas no verde, iniciando o ano em linha com as principais bolsas europeias.

No topo das subidas das 15 cotadas que integram o índice de referência da bolsa de Lisboa, o BCP somou 4,44% para 0,15 euros.

Nas maiores subidas ficaram ainda a Altri (3,10% para 5,16 euros), os CTT (2,27% para 3,15 euros), a Galp (2,22% para 12,89 euros) e a Navigator (2,20% para 3,53 euros).

A Semapa avançou 1,94% para 12,60 euros, a Greenvolt subiu 1,67% para 7,93 euros e a Jerónimo Martins ganhou 1,09% para 20,40 euros.

A EDP subiu 1,42% para 4,72 euros e a EDP Renováveis teve a valorização mais baixa do PSI ao avançar 0,83% para 20,75 euros.

No resto da Europa, Milão subiu 1,90%, Paris 1,87%, Madrid 1,71% e Frankfurt 1,05%, num dia em que alguns mercados, como os de Nova Iorque e de Londres, estiveram encerrados por ser feriado.

O PSI subiu 2,8% em 2022, num ano negativo para a maioria dos mercados bolsistas.

No ano passado, Frankfurt perdeu 12,4%, Paris baixou 9,75%, Milão caiu 12% e Madrid cedeu 5,56%.