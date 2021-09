Lisboa, 14/07/2021 - Jo‹o Manso Neto, CEO da GreenVolt, na sess‹o que marca a entrada da empresa em Bolsa. Euronext Lisboa - AV DA LIBERDADE 196 7¼. (AndrŽ Lu’s Alves / Global Imagens) © AndrŽ Lu’s Alves / Global Imag

Na segunda-feira, o principal índice da bolsa de Lisboa, o PSI20, encerrou com uma descida de 0,18% para 5.478,27 pontos, em contraciclo com as bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, nove caíram, sete subiram e a Ibersol e a Ramada Investimentos e Indústria ficaram inalteradas em, respetivamente, 5,76 euros e 5,80 euros.

No resto da Europa, Frankfurt avançou 0,96%, Paris 0,80%, Londres 0,70% e Madrid 0,21%.