Bolsa de Lisboa avança 0,01% com Jerónimo Martins a liderar subidas

© André Rolo / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Março, 2023 • 20:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Bolsa de Lisboa terminou a sessão desta quinta-feira com o índice PSI a registar uma ligeira variação positiva de 0,01% para 6 056,63 pontos, com a Jerónimo Martins a liderar as subidas.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, 10 desceram, três subiram e duas ficaram inalteradas (Greenvolt e Semapa).

A Jerónimo Martins avançou 1,32% para 19,93 euros e, nas descidas, a Mota-Engil recuou 1,48% para 1,59 euros.

Nas subidas, ficaram ainda a EDP (0,59% para 4,75 euros) e a Sonae (0,38% para 1,05 euros).

Em sentido contrário, a NOS desceu 0,93% para 4,25 euros, a Navigator baixou 0,65% para 3,35 euros e a EDP Renováveis perdeu 0,49% para 20,19 euros.

Entre as cotadas com descidas mais baixas, o BCP cedeu 0,17% para 0,23 euros, a Galp recuou 0,14% para 10,89 euros e a Corticeira Amorim desceu 0,10% para 9,86 euros.

A Bolsa de Frankfurt encerrou, como Lisboa, com uma pequena subida de 0,01%, mas Paris caiu 0,12%, Madrid 0,45% e Londres 0,63%.