Bolsa de Lisboa avança 0,37% em dia de ganhos expressivos na Europa

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta sexta-feira com o índice PSI a avançar 0,37% para 6112,95 pontos, uma subida abaixo dos ganhos expressivos registados nas principais bolsas europeias.

Das 16 cotadas que integram o principal índice bolsista de Lisboa, 13 ficaram em alta e três em baixa.

A Ibersol destacou-se nas subidas (3,55% para sete euros) e a EDP pressionou nas descidas (-2,03% para 4,87 euros).

A Ibersol anunciou esta sexta-feira que o conselho de administração da empresa aprovou um programa de recompra de ações no montante máximo de 32 696 827,50 euros.

A EDP registou no primeiro trimestre lucros de 306 milhões de euros, recuperando dos prejuízos de 76 milhões de euros que tinha obtido no período homólogo de 2022, anunciou a empresa na quinta-feira após o fecho do mercado.

Num comunicado publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa referiu que "a recuperação em termos homólogos foi impulsionada pela normalização da produção hidroelétrica em Portugal no inverno 2022-23, após um período de seca extrema no ano hidrológico 2021-22" que resultou em perdas de 400 milhões de euros no primeiro trimestre do ano passado.

Nas maiores subidas do PSI ficaram a Mota-Engil (1,84% para 1,99 euros), a Greenvolt (1,75% para 6,11 euros), o BCP (1,65% para 0,22 euros) e a Corticeira Amorim (1,57% para 10,34 euros).

Entre as cotadas com ganhos abaixo de 1%, a Semapa avançou 0,86% para 14,06 euros e a Galp subiu 0,67% para 10,57, depois de ter anunciado resultados.

A Galp Energia obteve um lucro de 250 milhões de euros no primeiro trimestre, 62% acima dos 155 milhões de euros que registou no período homólogo de 2022.

A Jerónimo Martins subiu 0,35% para 22,92 euros e a EDP Renováveis 0,15% para 20,21 euros.

Nas descidas, a Navigator perdeu 0,18% para 3,35 euros e a NOS cedeu 0,05% para 3,79 euros.

No resto da Europa, Milão registou uma subida de 2,54%, Frankfurt ganhou 1,44%, Paris 1,26%, Madrid 1,15% e Londres 0,98%.