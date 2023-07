Bolsa de Lisboa cai 0,06% com Ibersol e Mota-Engil a liderarem as quedas

Alberto Teixeira, Ibersol © Global Imagens

A bolsa de Lisboa está a negociar em baixa ligeira, com o índice PSI a perder 0,06% para 5.984,72 pontos, liderado pelas ações da Ibersol e da Mota-Engil que recuavam 1,47% e 1,10%, respetivamente.

Pelas 08:48 horas em Lisboa, das 16 cotadas no principal índice bolsista português, sete subiam, sete desciam e duas mantinham-se inalteradas a Semapa e a holding da Sonae, nos 13,12 euros e 0,92 euros, pela mesma ordem.

As ações da Ibersol perdiam 1,47% para 6,70 euros, enquanto os "papeis" da Mota-Engil recuavam 1,10% para 2,25 euros.

Abaixo de uma queda de 1%, seguia a Altri que perdia 0,38% para 4,21 euros, a EDP Renováveis a cair 0,30% para 18,33 euros e o BCP a recuar 0,27% para 0,22 euros.

A retalhista Jerónimo Martins, por seu turno, caía 0,24% para 25,36 euros.

A contrariar os ganhos, seguiam os CTT, a subirem 0,28% para 3,53 euros, a Greenvolt a avançar 0,24% para 6,22 euros e a Corticeira Amorim a ganhar 0,21% para 9,70 euros.

No setor da energia, a REN recuperava 0,20% para 2,50 euros e no setor do papel a Navigator avançava 0,19% para 3,14 euros.

A NOS, por seu lado, ganhava 0,18% para 3,26 euros e a Galp valorizava também 0,18% para 11,13 euros.

Hoje, as bolsas europeias estão a negociar mistas, num dia com poucos indicadores macroeconómicos e em que Wall Street, nos Estados Unidos, estará fechada por ser o Dia da Independência.

Os investidores estão a fazer uma pausa, depois de o dólar australiano ter oscilado pouco, após o banco central do país ter mantido as taxas de juros inalteradas, segundo a agência financeira Bloomberg.

"Embora esta pausa possa ser um alívio para alguns, duvido que estejamos num nível máximo de subida, apesar de não estarmos muito longe", disse Matt Simpson, analista sénior de mercado da City Índex, em Sidney, citado pela Bloomberg.

No mercado cambial o euro cotava-se em torno de 1,0910 dólares.

Já o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americanas a 10 anos caiu 2,5 pontos base para 0,375%, enquanto o barril de petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) subiu 0,5%, para 70,16 dólares.