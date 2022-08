Bolsa de Lisboa cai 0,42% na sétima sessão consecutiva em baixa

© Spencer Platt/Getty Images/AFP

A bolsa de Lisboa fechou esta quarta-feira em baixa, pela sétima sessão consecutiva, com o índice PSI a recuar 0,42% para 5.995,24 pontos, seguindo as principais praças europeias.

A última sessão positiva da bolsa de Lisboa foi no dia 22 de agosto, quando registou uma ligeira subida de 0,09%.

Esta quarta-feira, terminou a sessão com cinco cotadas em alta, oito em baixa e duas inalteradas.

A EDP liderou as descidas (-2,52% para 4,76 euros) e a Jerónimo Martins foi a que mais subiu (2,31% para 22,10 euros).

As principais bolsas europeias também fecharam no 'vermelho', com Paris a perder 1,37%, Milão 1,22%, Madrid 1,17%, Londres 1,05% e Frankfurt 0,97%.