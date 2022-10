Bolsa de Lisboa cai 1,65% com Galp a liderar as perdas

© André Luís Alves/Global Imagens

A bolsa de Lisboa está esta quarta-feira a negociar em baixa com o índice PSI a cair 1,65% para 5.201,48 pontos e as ações da Galp lideram as perdas ao caírem 2,95%.

Pelas 08:54 (hora em Lisboa), as 15 ações cotadas no principal índice bolsista português estavam todas a cair, num início de sessão em que as principais praças europeias negociavam também no vermelho.

As ações da Galp perdiam 2,95% para 9,96 euros, com a empresa a informar que em relação ao terceiro trimestre gerou uma margem de refinação de 7,70 dólares, o que representa uma queda de 65% face ao trimestre anterior, e produziu em média 115 mil barris por dia, mais 6,6% na comparação com o trimestre passado.

A Greenvolt perdia 2,20% para 7,11 euros e o BCP caía 2% para 0,12 euros.

Por sua vez, a NOS recuava 1,68% para 3,39 euros, a EDP Renováveis perdia 1,55% para 19,75 euros, a construtora Mota-Engil caía 1,48% para 1,07 euros e a Corticeira Amorim recuava 1,25% para 8,68 euros.

Ainda com quebras até 1%, seguiam as ações dos CTT, que desciam 1,24% para 2,74 euros, as da REN, que perdiam 1,23% para 2,41 euros, e as da EDP, que recuavam 1,02% para 2,41 euros.

Com quebras inferiores a 1% estavam a Altri, a cair 0,88% para 5,05 euros, a retalhista Jerónimo Martins, a perder 0,69% para 18,69 euros, e a Sonae, a recuar 0,64% para 0,86 euros.

Por último, a Navigator caía 0,50% para 3,60 euros e a Semapa perdia 0,33% para 12,08 euros.