Bolsa de Lisboa cai 2,75% em linha com as fortes descidas na Europa

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com o índice PSI20 em queda acentuada, ao perder 2,75% para 5.429,40 pontos, acompanhando a forte descida das principais praças europeias.

As 19 cotadas que integram o PSI20 ficaram todas no 'vermelho' e o BCP liderou as descidas com uma queda de 6,60% para 0,15 euros.

Nas maiores descidas do PSI20 ficaram ainda os CTT (-4,65% para quatro euros), a Altri (-4,25% para 5,41 euros), a EDP Renováveis (-3,53% para 18,57 euros) e a Greenvolt (-3,28% para 5,89 euros).

A Corticeira Amorim perdeu 3,22% para 10,22 euros, a Mota-Engil, 3,21% para 1,24 euros, a Ramada Investimentos, 3,08% para 6,92 euros, a Galp, 2,79% para 9,26 euros, a Semapa, 2,37% para 11,52 euros e a EDP caiu 2,16% para 4,43 euros.

Entre as cotadas com desvalorizações abaixo de 2%, ficaram as retalhistas Jerónimo Martins (-1,79% para 20,79 euros) e Sonae SGPS (-1,38% para um euro).

A descida mais baixa do PSI20 foi a da NOS, que cedeu 0,34% para 3,50 euros.

No resto da Europa, Milão caiu 4,02%, Paris 3,97%, Frankfurt 3,80% Madrid 3,18% e Londres 2,63%, numa altura em que a bolsa de Nova Iorque segue em terreno negativo, com o índice tecnológico Nasdaq a perder 4,68% e o Dow Jones a ceder 3,15%.

Esta descida generalizada ocorre numa altura em que aumenta a tensão sobre uma possível invasão russa da Ucrânia e quando se aproxima a reunião do banco central norte-americano que deverá optar por um endurecimento da sua política monetária para controlar a inflação.