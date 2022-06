Bolsa de Lisboa com ganhos de 0,86%

© André Luís Alves/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Junho, 2022 • 09:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa segue esta terça-feira a negociar em alta, com o índice PSI a subir 0,86% para 6.067,60 pontos, liderado pelos ganhos do BCP e Galp.

Pelas 09:19 (horas de Lisboa), das 15 cotadas no principal índice bolsista português, 13 subiam e duas desciam, numa Europa que negociava em terreno positivo.

A negociarem acima de 1% seguiam as ações do BCP, a ganharem 2,28% para 0,17 euros, seguidas da Galp, a subirem 1,77% para 12,63 euros, da Sonae, que avançavam 1,48% para 1,10 euros, e as da Altri, que recuperavam 1,23% para 6,17 euros.

Os títulos da Jerónimo Martins, por sua vez, subiam 0,91% para 18,9 euros, enquanto os da Navigator ganhavam 0,79% para 3,81 euros. A EDP recuperava 0,72% para 4,61 euros e a NOS subia 0,68% para 3,86 euros.

Já a Mota-Engil valorizava-se 0,48% para 1,26 euros, a Corticeira Amorim subia 0,39% para 10,22 euros, a REN ganhava 0,18% para 2,84 euros, os CTT subiam 0,15% para 3,31 euros e a EDP Renováveis avançava 0,04% para 22,49 euros.

A contrariar os ganhos, seguiam a Semapa, que estava a perder 0,29% para 13,68 euros, e a Greenvolt, que recuava 0,43% para 6,98 euros.