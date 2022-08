Bolsa de Lisboa contraria Europa e perde 0,50%

Bolda de Lisboa fecha a perder © AFP

A bolsa de Lisboa encerrou esta quarta-feira em baixa, contrariando a tendência das principais praças europeias, tendo o índice PSI descido 0,50% para 6.210,24 pontos.

Das 15 cotadas que integram este índice, seis subiram e nove desceram. A EDP Renováveis liderou as descidas recuando 1,51% para 26,15 euros.

Nas descidas ficaram ainda a Corticeira Amorim (-1,32% para 10,46 euros), a NOS (-1,21% para 3,74 euros), a EDP (-1,09% para 5,08 euros) e a Sonae SGPS (-0,95% para 1,04 euros).

Com perdas ligeiramente mais baixas, a Galp recuou 0,85% para 10,52 euros e a Jerónimo Martins caiu 0,71% para 22,46 euros.

Em sentido contrário, a Altri subiu 1,87% para 5,72 euros e a Navigator avançou 1,58% para 4,11 euros.

A Greenvolt avançou 0,83% para 9,69 euros, o BCP somou 0,73% para 0,15 euros, os CTT subiram 0,59% para 3,41 euros e a Semapa ganhou 0,41% para 14,62 euros.

As principais bolsas europeias fecharam com ganhos, animadas pelo abrandamento da inflação nos Estados Unidos, que pode levar a Reserva Federal a subir as taxas de juro de forma menos agressiva nos próximos meses. Frankfurt subiu 1,23%, Milão 0,95%, Paris 0,52%, Madrid 0,49% e Londres 0,25%.