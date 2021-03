Bolsa de Lisboa contraria Europa e sobe 1,23%

© D.R.

A bolsa de Lisboa contrariou esta sexta-feira a tendência negativa registada nas principais praças europeias e terminou a sessão com uma subida no índice PSI20 de 1,23% para 4.848,22 pontos.

Das 18 cotadas que integram o índice de referência da bolsa de Lisboa, 12 subiram e seis desceram. A Ramada Investimentos liderou as subidas, ao avançar 7,88% para 5,34 euros, na sequência da apresentação de resultados na quinta-feira após o fecho do mercado.

A Ramada Investimentos e Indústria alcançou 6,9 milhões de euros de lucro em 2020, menos 14% do que no ano anterior.

Nas subidas, a Sonae SGPS também se destacou, um dia após ter comunicado ao mercado que o seu lucro caiu no ano passado 57,2% em comparação com 2019 e ficou em 71 milhões de euros. As ações da Sonae subiram 7,41% para 0,78 euros.

Com valorizações acentuadas ficaram ainda os CTT (3,20% para 3,06 euros), a REN (2,35% para 2,39 euros) e a EDP (2,34% para 4,89 euros).

A REN registou no ano passado um resultado líquido de 109,2 milhões de euros, uma redução de 8,1% face a 2019.

A Altri somou 1,90% para 6,16 euros. A empresa, que opera nos setores da pasta de papel e energia renovável, divulgou na quinta-feira que fechou 2020 com um lucro de 34,98 milhões de euros, menos 65,3% do que no ano anterior.

Entre as cotadas com subidas inferiores a 1% ficaram a Jerónimo Martins (0,88% para 13,23 euros), a EDP Renováveis (0,47% para 17,26 euros) e a Galp (0,15% para 10,25 euros).

Nas descidas, a Ibersol registou uma queda acentuada de 6,03% para 5,30 euros, a Novabase recuou 2,54% para 3,45 euros e o BCP perdeu 1,19% para 0,12 euros.

Com descidas abaixo de 1% terminaram a Corticeira Amorim (10,40 euros), a Pharol (0,12 euros) e a Mota-Engil (1,46 euros).

As principais bolsas europeias fecharam em baixa. Madrid caiu 1,53%, Paris 1,07%, Londres e Frankfurt 1,05% e Milão 0,66%.