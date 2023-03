Bolsa de Lisboa destaca-se nas descidas na Europa com PSI a cair 2,42%

As bolsas na Europa deram ao longo da semana sinais de preocupação com o Credit Suisse. © André Luís Alves/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Março, 2023 • 19:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa encerrou esta sexta-feira com o índice PSI a registar uma forte queda de 2,42% para 5.724,12 pontos, num dia em que as principais praças europeias também desceram, penalizadas pelos bancos.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 14 desceram e só a Galp ficou em terreno positivo (0,63% para 9,89 euros).

A Sonae liderou as descidas e perdeu 7,77% para 0,96 euros, um dia após apresentar resultados.

Nas maiores descidas ficaram ainda a Greenvolt (-6,29% para 6,70 euros) e os CTT (-6,11% para 3,38 euros). O lucro dos CTT caiu 5,2% (menos dois milhões de euros) no ano passado, face ao ano anterior, para 36,4 milhões de euros, indicou a empresa na quinta-feira.

O BCP, único banco que integra o índice de referência da bolsa portuguesa, caiu 4,67% para 0,18 euros.

A EDP Renováveis desceu 3,16% para 19,94 euros e a EDP perdeu 1,43% para 4,75 euros.

Entre as cotadas com descidas inferiores a 1%, a Corticeira Amorim perdeu 0,82% para 9,68 euros e a Jerónimo Martins cedeu 0,19% para 20,48 euros.

No resto da Europa, Madrid desceu 1,92%, Milão 1,64%, Paris 1,43%, Frankfurt 1,33% e Londres 1,01%.

Esta foi uma semana bastante negativa para os mercados europeus, com três descidas ao longo da semana, intercaladas por duas sessões de ganhos moderados.

As bolsas têm sido penalizadas pelas quedas no setor bancário e, na Europa, a preocupação concentra-se antes de mais no Credit Suisse, que hoje caiu 8% e acumulou ao longo da semana uma descida em bolsa de mais de 25%.