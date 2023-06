Bolsa de Lisboa em alta com Altri a subir 0,86% e Mota-Engil a cair 0,97%

© EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Junho, 2023 • 10:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa estava, nesta quarta-feira, em alta ligeira, a inverter a tendência da abertura, com as ações da Altri a subirem 0,86% para 4,20 euros e as da Mota-Engil a caírem 0,97% para 2,04 euros.

Cerca das 09:40 em Lisboa, depois de ter aberto em baixa, o PSI subia 0,04% para 5.999,89 pontos, com a cotação de nove 'papéis' a subir, de seis a descer e de um a manter-se (REN em 3,35 euros).

Às ações da Altri seguiam-se as da Ibersol e EDP Renováveis, que se valorizavam 0,56% para 7,24 euros e 0,49% para 19,59 euros.

Outras ações que se valorizavam eram as da Sonae, BCP e EDP, que avançavam 0,43% para 0,93 euros, 0,41% para 0,21 euros e 0,38% para 4,66 euros.

As ações da Corticeira Amorim, Navigator e CTT subiam 0,30% para 9,88 euros, 0,25% para 3,24 euros e 0,15% para 3,35 euros.

Em sentido contrário, as ações da Jerónimo Martins, NOS e Greenvolt desciam, respetivamente, 0,88% para 24,68 euros, 0,75% para 3,42 euros e 0,68% para 6,61 euros.

As ações da Galp e da Semapa também desciam, designadamente 0,19% para 10,73 euros e 0,15% para 13,46 euros.

As principais bolsas europeias negociavam hoje em alta, esperançadas que a Reserva Federal dos EUA (Fed) mantenha hoje as taxas de juro, depois de a inflação homóloga nos EUA ter continuado a descer em maio, pelo décimo primeiro mês consecutivo.

Hoje, os investidores esperam que a Fed faça uma pausa na subida das taxas de juro, depois de se ter sabido que a taxa de inflação homóloga nos EUA continuou a descer pelo décimo primeiro mês consecutivo, designadamente para 4% em maio, menos nove décimas de ponto do que em abril.

Contudo, dado que a inflação continua elevada, a probabilidade de a Fed aumentar as taxas em 25 pontos base na próxima reunião, em 26 de julho, mantém-se nos 60%, de acordo com os analistas da Renta 4 citados pela Efe.

Nos EUA, além da reunião da Fed, será divulgado o Índice de Preços no Produtor (PPI), enquanto Europa será publicada a produção industrial da zona euro de abril, bem como no Reino Unido, onde também serão publicados os valores mensais do Produto Interno Bruto (PIB) de abril.

De qualquer modo, a decisão de hoje da Fed relativamente às taxas de juro só afetará os mercados bolsistas na quinta-feira, uma vez que será anunciada às 20:00, com as bolsas já fechadas na Europa, e é precisamente nesse dia que será a vez de o Banco Central Europeu (BCE) anunciar, segundo os analistas, uma subida das taxas de juro de 25 pontos base.

Na terça-feira, a bolsa de Wall Street terminou em alta, com o Dow Jones a subir 0,43% para 34.212,12 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 0,83% para 13.573,32 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a descer no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0792 dólares, contra 1,0802 dólares na terça-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 74,64 dólares, contra 74,29 dólares na terça-feira e 71,84 em 12 de junho, um mínimo desde janeiro de 2022.