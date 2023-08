Bolsa de Lisboa em alta com BCP a subir 1,26%

© André Luís Alves/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Agosto, 2023 • 09:34

A bolsa de Lisboa estava esta segunda-feira em alta, a manter a tendência da abertura, com as ações do BCP a subirem 1,26% para 0,25 euros.

Cerca das 09:00 em Lisboa, o PSI avançava 0,35% para 6.045,94 pontos, com a cotação de 11 'papéis' a subir, de três a cair e de dois a manter-se (Ibersol em 6,78 euros e Sonae em 0,97 euros).

Às ações do BCP seguiam-se as da Greenvolt, Navigator e Galp, que subiam 1,13% para 6,29 euros, 0,76% para 3,18 euros e 0,62% para 12,16 euros.

As ações da Corticeira Amorim, EDP Renováveis e EDP também se valorizavam, designadamente 0,59% para 10,16 euros, 0,50% para 17,12 euros e 0,37% para 4,11 euros.

Altri, Mota-Engil e REN avançavam 0,29% para 4,16 euros, 0,21% para 2,43 euros e 0,20% para 2,46 euros.

As ações dos CTT subiam 0,15% para 3,45 euros.

Em sentido contrário, as ações da Semapa, Jerónimo Martins e NOS eram as únicas que desciam, estando a cair 0,77% para 12,82 euros, 0,17% para 24,12 euros e 0,06% para 3,33 euros.

Na Europa, as principais bolsas estavam hoje a negociar mistas, numa sessão em que serão divulgados o Índice de Confiança dos Investidores Sentix da zona euro de agosto e a produção industrial de junho na Alemanha.

Hoje, os investidores aguardam a publicação do índice Sentix da zona euro, que se espera que seja inferior ao de julho, como prelúdio dos grandes acontecimentos da semana, os dados sobre a inflação de várias economias, especialmente a norte-americana, que serão publicados na quinta-feira.

Na sexta-feira, Wall Street fechou em baixa, com o Dow Jones a cair 0,43% para 35.065,62 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq terminou a recuar 0,36% para 13.909,24 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a descer no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0983 dólares, contra 1,1006 dólares na sexta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em outubro abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 86,09 dólares, contra 86,24 dólares na sexta-feira, um máximo desde fevereiro.