Bolsa de Lisboa em alta com BCP a subir 1,52% para 0,25 euros

A bolsa de Lisboa estava esta sexta-feira em alta, a manter a tendência da abertura, com as ações do BCP a subirem 1,52% para 0,25 euros.

Cerca das 09h25 em Lisboa, o PSI avançava 0,50% para 6.019,83 pontos, com a cotação de 11 'papéis' a subir, de um a cair e de quatro a manter-se (Corticeira Amorim em 10,12 euros, Mota-Engil em 2,43 euros, Ibersol em 6,78 euros e REN em 2,46 euros).

Às ações do BCP seguiam-se as da EDP Renováveis e Navigator, que subiam 0,92% para 16,95 euros e 0,83% para 3,15 euros.

As ações da Semapa, CTT e NOS também se valorizavam, designadamente 0,62% para 12,96 euros, 0,57% para 3,51 euros e 0,54% para 3,33 euros.

As ações da Sonae, Galp e Greenvolt avançavam 0,26% para 0,97 euros, 0,25% para 11,99 euros e 0,16% para 6,11 euros.

As outras duas ações que subiam, EDP e Altri, avançavam 0,10% e 0,05%.

Em sentido contrário, as ações da Jerónimo Martins eram as únicas que desciam, 0,08% para 24,24 euros.

Na Europa, as principais bolsas estavam hoje a negociar mistas, numa sessão focada nos dados do emprego nos EUA relativos a julho, o indicador mais importante da semana para os mercados.

Hoje, os investidores aguardam o relatório sobre o desemprego nos EUA para antecipar as próximas decisões da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) sobre as taxas de juro.

Na quinta-feira, o Banco de Inglaterra voltou a subir, como esperado, as taxas de juro, de 5% para 5,25%, o nível mais alto em 15 anos, para controlar a inflação homóloga, que em junho era de 7,9%.

Este foi o décimo quarto aumento consecutivo do preço do dinheiro no Reino Unido, decidido no final da reunião do Comité de Política Monetária da entidade emissora britânica, cujo objetivo é controlar a inflação para que esta se mantenha em 2%.

Na quinta-feira, Wall Street fechou em baixa, com o Dow Jones a cair 0,19% para 35.215,89 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq terminou a recuar 0,10% para 13.959,71 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a descer no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0948 dólares, contra 1,0955 dólares na quarta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em outubro abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 85,26 dólares, contra 85,14 dólares na quinta-feira.