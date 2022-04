Bolsa de Lisboa em alta com BCP a subir 2,60%

© André Luís Alves/Global Imagens

A bolsa de Lisboa estava esta quarta-feira em alta ligeira, a inverter a tendência da abertura, com as ações do BCP a liderarem os ganhos, a subirem 2,60% para 0,17 euros.

Cerca das 9:20 em Lisboa, o PSI avançava 0,05% para 6.109,81 pontos, com nove 'papéis' a subirem e seis a descerem.

Às ações do BCP seguiam-se as da REN e da Greenvolt, que avançavam 0,86% para 2,94 euros e 0,69% para 7,25 euros.

Já as ações dos CTT, EDP e EDP Renováveis eram outras das que mais se valorizavam, estando a subir respetivamente 0,57% para 4,43 euros, 0,55% para 4,72 euros e 0,39% para 22,89 euros.

Em sentido contrário, as ações da Altri e da Semapa eram as que mais baixavam, já que desciam 1,50% para 6,58 euros e 1,28% para 12,38 euros.

As ações da Jerónimo Martins e da Galp também recuavam, designadamente 1,05% para 20,64 euros e 0,51% para 11,72 euros.

O PSI (Portugal Stock Index) é desde 21 de março o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em alta, enquanto os juros das dívidas soberanas sobem devido às tensões inflacionistas e ao endurecimento das políticas monetárias dos bancos centrais.

Os juros das dívidas soberanas a 10 anos da Alemanha e dos EUA estavam a subir respetivamente para 0,937% e 2,94%.

Hoje será publicado o Livro Bege da Reserva Federal dos EUA (Fed), que servirá para preparar a próxima reunião de maio, da qual o mercado antecipa uma nova subida das taxas de juro.

Na Europa será publicado hoje o índice da produção industrial em fevereiro e na Alemanha o índice de preços da produção.

Entretanto, em Washington, os ministros das Finanças e os governadores dos bancos centrais dos países do G-20 reúnem-se pela primeira vez depois do início da invasão da Ucrânia pela Rússia para abordar, entre outros assuntos, os custos deste conflito.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na terça-feira, com o Dow Jones a subir 1,45% para 34.911,20 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 2,15% para 13.619,66 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0812 dólares, contra 1,0796 dólares na terça-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 108,44 dólares, contra 107,25 dólares na terça-feira.