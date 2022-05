Bolsa de Lisboa em alta com BCP a subir 3,63%

Balcão do banco Millennium BCP © Bruno Lisita / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 10 Maio, 2022 • 09:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa estava esta manhã em alta, a seguir a tendência da abertura, com as ações do BCP a subirem 3,63% para 0,15 euros.

Cerca das 09:25 em Lisboa, o PSI avançava 0,58% para 5.690,77 pontos, com nove 'papéis' a subirem de cotação e seis a descerem.

Às ações do BCP, seguiam-se as da Galp e da Corticeira Amorim, que se valorizavam 1,95% para 10,45 euros e 0,98% para 10,32 euros.

Outros dos títulos que mais avançavam eram os da Altri, Mota-Engil e Semapa, que subiam 0,97% para 6,80 euros, 0,79% para 1,27 euros, e 0,61% para 13,18 euros.

Em sentido contrário, as ações dos CTT, Greenvolt e EDP desvalorizavam-se, designadamente, 1,43% para 3,78 euros, 1,09% para 6,36 euros e 0,62% para 4,32 euros.

O PSI (Portugal Stock Index) é desde 21 de março o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

Na Europa, as principais bolsas negociavam esta terça-feira em alta, a recuperar das perdas registadas na segunda-feira provocadas pelos receios de que uma subida generalizada das taxas de juro trave o crescimento global.

Além da subida dos juros, os mercados receiam que o crescimento global seja prejudicado pela situação na China devido às novas restrições impostas para travar a pandemia e pela guerra na Ucrânia.

Analistas citados pela Efe referem que as crescentes dúvidas sobre o crescimento global estão a pressionar para a baixa tanto os juros das dívidas soberanas e o preço do petróleo.

A bolsa de Nova Iorque terminou em baixa na segunda-feira, com o Dow Jones a cair 1,99% para 32.245,70 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 4,29% para 11.623,25 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0558 dólares, contra 1,0574 dólares na segunda-feira e o mínimo desde abril de 2017, de 1,0509 dólares, verificado em 02 de maio de 2022.

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 105,54 dólares, contra 105,94 dólares na segunda-feira.