Bolsa de Lisboa em alta com BCP a subir mais de 1% e Sonae a cair 1,55%

A bolsa de Lisboa estava em alta ligeira, nesta quinta-feira, a manter a tendência da abertura, com as ações do BCP a subirem 1,14% para 0,23 euros e as da Sonae a descerem 1,55% para 0,95 euros.

Cerca das 9.10 horas em Lisboa, o PSI avançava 0,21% para 6.102,85 pontos, com a cotação de 10 'papéis' a subir, quatro a descer e dois a manter (Ibersol em 7,00 euros e Corticeira Amorim em 10,08 euros).

Na quarta-feira, a Sonae anunciou num comunicado que os resultados líquidos no primeiro trimestre deste ano, atribuíveis aos acionistas, foram de 26 milhões de euros, uma queda de 38,3% face ao período homólogo.

Às ações da Sonae seguiam-se as da Jerónimo Martins, EDP e EDP Renováveis, que se desvalorizavam 0,18% para 22,54 euros, 0,08% para 4,82 euros e 0,05% para 20,07 euros.

Em sentido contrário, além das ações do BCP, as da Galp, Altri e Greenvolt eram as que mais subiam, designadamente 1,07% para 10,7 euros, 0,80% para 4,05 euros e 0,75% para 6,68 euros.

Também a subir estavam as ações dos CTT, Navigator e Semapa, que subiam, respetivamente, 0,57% para 3,52 euros, 0,47% para 3,42 euros e 0,29% para 14,04 euros.

As outras três ações (Mota-Engil, REN e NOS) subiam entre 0,24% e 0,16%.

As principais bolsas europeias negociavam hoje em alta, impulsionadas pelos ganhos do mercado de Wall Street na véspera perante a possibilidade de um acordo iminente entre os dois maiores partidos dos Estados Unidos para aumentar o teto da dívida.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse estar confiante de que haverá um acordo entre democratas e republicanos sobre o limite da dívida que evitará que o país entre em incumprimento.

Enquanto esperam por um acordo, os investidores estarão atentos a uma agenda macroeconómica muito preenchida nos EUA, onde, além dos pedidos iniciais de subsídio de desemprego semanais, serão também divulgados o índice avançado do Conference Board, as vendas de casas em segunda mão e o índice da produção de Filadélfia para maio.

Na Europa, o mercado estará atento a uma nova apresentação da presidente do Banco Central Europeu (BCE). Christine Lagarde participa hoje na celebração oficial do 175.º aniversário da primeira assembleia parlamentar nacional alemã, na Igreja Paulkirche, em Frankfurt.

Na quarta-feira, a bolsa de Wall Street terminou em alta, com o Dow Jones a subir 1,24% para 33.420,77 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 1,28% para 12.500,57 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a cair no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0824 dólares, contra 1,0842 dólares na quarta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu também em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 76,75 dólares, contra 76,96 dólares na quarta-feira e 72,33 em 03 de maio, um mínimo desde janeiro de 2022.