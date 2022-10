Bolsa de Lisboa em alta com BCP a subir mais de 2%

Dinheiro Vivo/Lusa 31 Outubro, 2022 • 09:38 Partilhar este artigo Facebook

A bolsa de Lisboa estava esta segunda-feira em alta, a manter a tendência da abertura, com os títulos do BCP a liderarem os ganhos, ao subirem 2,04% para 0,14 euros.

Cerca das 9.10 horas em Lisboa, o PSI avançava 0,40% para 5.680,71 pontos, com nove 'papéis' a subirem, cinco a recuarem e um a manter a cotação.

Às ações do BCP seguiam-se as da Corticeira Amorim e da Altri, que se valorizavam 1,66% para 9,79 euros e 1,16% para 5,69 euros, respetivamente.

As ações da Jerónimo Martins, CTT e NOS eram outras das que mais subiam, designadamente 0,97% para 20,80 euros, 0,82% para 3,09 euros e 0,67% para 3,91 euros.

As outras três ações que subiam registavam acréscimos de cotação entre 0,16% e 0,28%.

Em sentido contrário, as ações da Gap e REN eram as que mais recuavam, com a cotação a cair 0,69% para 10,13 euros e 0,57% para 2,60 euros, respetivamente.

Na Europa, as principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, no início de uma semana marcada pela reunião da Reserva Federal ds EUA (Fed).

Os analistas antecipam da reunião da Fed na próxima quarta-feira uma nova subida das taxas de juro de 75 pontos base para 3,75%, o nível mais alto desde dezembro de 2007.

Além da reunião de dois dias da Fed, que termina quarta-feira, o Banco de Inglaterra reúne na quinta-feira e os mercados também antecipam uma subida das taxas de juro, atualmente em 2,25%, para travar a subida da taxa de inflação, atualmente em 10,1%.

No mercado da dívida, os juros das dívidas soberanas continuavam hoje a escalada, com os da Alemanha a 10 anos a avançarem para 2,14%.

A nível cambial, o euro mantinha-se abaixo da paridade face ao dólar.

Na sexta-feira, a Bolsa de Wall Street terminou em alta, com o Dow Jones a subir 2,59% para 32.861,80 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 2,87% para 11.102,45 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 0,9473 dólares, contra 0,9577 dólares na sexta-feira e 0,9585 dólares em 27 de setembro, um mínimo desde junho de 2002.

O euro terminou acima da paridade em 26 de outubro, a 1,0076 dólares, pela primeira vez desde 20 de setembro.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu com tendência descendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 94,73 dólares, contra 95,77 dólares na sexta-feira e 82,86 dólares em 26 de setembro, um mínimo desde fevereiro deste ano (antes do início da invasão da Ucrânia pela Rússia).