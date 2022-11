Bolsa de Lisboa em alta com BCP a subir mais de 2%

Balcão do banco Millennium BCP © Bruno Lisita / Global Imagens

A bolsa de Lisboa estava em alta, nesta terça-feira, a manter a tendência da abertura, com os títulos do BCP a liderarem os ganhos, ao subirem 7,06% para 0,15 euros.

Cerca das 09:10 em Lisboa, o PSI avançava 0,84% para 5.802,72 pontos, com todos os 'papéis' a subirem, depois de na abertura, das 15 cotadas que integram o índice PSI, duas estarem inalteradas e duas descerem, sendo a maior queda, de 0,36%, da Sonae SGPS.

Às ações do BCP seguiam-se as da Galp Energia SGPS, que subiam 2,24%, para 10,51 euros por ação, e da Greenvolt, 1,54%, para 7,90 euros.

As ações da Jerónimo Martins, EDP e EDP Renováveis eram outras das que mais subiam, designadamente 1,33% para 21,26 euros, 1,31% para 4,48 euros e 1,17% para 21,56 euros.

Na Europa, as principais bolsas europeias estavam hoje em alta, esperando a reunião de quarta-feira da Fed e o anúncio de decisões de política monetária.

Os analistas antecipam da reunião da Fed na próxima quarta-feira uma nova subida das taxas de juro de 75 pontos base para 3,75%, o nível mais alto desde dezembro de 2007.

Além da reunião de dois dias da Fed, que termina na quarta-feira, o Banco de Inglaterra reúne-se na quinta-feira e os mercados também antecipam uma subida das taxas de juro, atualmente em 2,25%, para travar a subida da taxa de inflação, atualmente em 10,1%.

No mercado da dívida, os juros das dívidas soberanas registavam subidas a dois anos, em Portugal, Espanha, Grécia e Irlanda, e a cinco e a 10 anos estavam mistos, face a segunda-feira, caindo 2,09% o título alemão a 10 anos e 3,18% o espanhol.

A nível cambial, com o euro em 0,993 dólares, Paris adiciona 1,45%, Frankfurt 1,41%, Londres 1,27% e Milão, 1,18%.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou um muito forte mês de outubro, o melhor desde 1976, apesar de encerrar a sessão em baixa, na expectativa da reunião da Reserva Federal sobre política monetária.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average cedeu 0,39%, o tecnológico Nasdaq recuou 1,03% e o alargado S&P500 perdeu 0,75%.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu com tendência descendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 94,72 dólares, contra 94,73 dólares na segunda-feira e 82,86 dólares em 26 de setembro, um mínimo desde fevereiro deste ano (antes do início da invasão da Ucrânia pela Rússia).