Bolsa de Lisboa em alta com BCP a subir mais de 3%

A bolsa de Lisboa estava, nesta quinta-feira, em alta, a inverter a tendência da abertura, com as ações do BCP a liderarem os ganhos, a subirem 3,16% para 0,17 euros.

Cerca das 09:20 em Lisboa, o PSI avançava 0,14% para 6.090,48 pontos, com três 'papéis' a subirem, oito a descerem e quatro a manterem a cotação (Corticeira Amorim em 9,99 euros, Greenvolt em 7,24 euros, REN em 2,93 euros e Sonae em 1,04 euros).

O Bank Millennium, o banco que o BCP tem na Polónia, disse na quarta-feira que vai apresentar prejuízos no primeiro trimestre deste ano devido às elevadas provisões para perdas com créditos em moeda estrangeira.

No comunicado divulgado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BCP informou da decisão da administração do Bank Millennium de constituir provisões de 451,2 milhões de zlótis (cerca de 97 milhões de euros, à taxa de câmbio atual) para riscos legais relacionados com empréstimos hipotecários em moeda estrangeira e indica que essas provisões levarão o banco polaco a apresentar prejuízos entre janeiro e março.

Às ações do BCP seguiam-se as da EDP Renováveis e Semapa, que avançavam 0,62% para 22,84 euros e 0,32% para 12,52 euros.

Em sentido contrário, as ações da Galp Energia eram as que mais se desvalorizavam, já que desciam 1,17% para 11,81 euros.

As ações da Jerónimo Martins, Altri e EDP desciam 0,67% para 20,88 euros, 0,59% para 6,72 euros e 0,56% para 4,63 euros.

O PSI (Portugal Stock Index) é desde 21 de março o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em alta, à espera das conclusões da reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

Apesar de não esperarem a adoção de novas decisões do BCE, os mercados antecipam uma mudança de tom para mais agressivo devido à elevada taxa de inflação na zona euro, depois de se ter sabido que a inflação em março subiu para 7% no Reino Unido, a mais alta desde 1991, e para 9,8% em Espanha.

Analistas citados pela Efe consideram que dados os riscos para o crescimento resultantes da guerra na Ucrânia, o BCE deverá reiterar a ideia de normalização gradual da política monetária.

Os mercados também se mantêm pendentes da guerra na Ucrânia, onde o presidente do país, Volodymyr Zelensky, pediu o envio de mais armamento para continuar a fazer frente à invasão russa e advertiu que "a guerra está longe de terminar".

Entretanto, o Presidente dos EUA, Joe Biden, comunicou na quarta-feira que vai enviar um pacote adicional de assistência militar à Ucrânia no valor de 800 milhões de dólares, com armamento mais letal, para fazer frente à Rússia na nova fase da invasão mais focada no Donbass.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na quarta-feira, com o Dow Jones a subir 1,01% para 34.564,59 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 2,03% para 13.643,59 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0911 dólares, contra 1,0882 dólares na quarta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 107,50 dólares, contra 108,78 dólares na quarta-feira.