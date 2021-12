Bolsa de Lisboa em alta com BCP a subir quase 1,5%

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Dezembro, 2021 • 09:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa estava, nesta quinta-feira, em alta ligeira, a manter a tendência da abertura, com as ações do BCP a liderarem os ganhos, a subirem 1,48% para 0,14 euros.

Cerca das 09:00 em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI20, avançava 0,40% para 5.481,11 pontos, com 11 'papéis' a subirem, cinco a descerem e três a manterem a cotação (Ibersol em 5,30 euros, Ramada Investimentos em 7,26 euros e REN em 2,51 euros).

Aos títulos do BCP seguiam-se os da Altri e Galp Energia, que se estavam a valorizar 1,13% para 5,35 euros e 1,04% para 8,55 euros.

As ações dos CTT, Sonae e Corticeira Amorim eram outras das que mais subiam, designadamente 0,92% para 4,36 euros, 0,52% para 0,96 euros e 0,37% para 10,78 euros.

As ações da NOS e da Semapa avançavam 0,36% para 3,35 euros e 0,34% para 11,70 euros.

Em sentido contrário, a Novabase, Paharol e Jerónimo Martins eram as ações do PSI20 que mais caíam, estando a perder 1,54% para 5,12 euros, 0,38% para 0,08 euros e 0,30% para 20,05 euros.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em alta, numa semana mais curta devido ao Natal, com os investidores mais descansados com a expansão da variante Ómicron e do impacto da mesma na economia.

Animados com relatórios médicos que asseguram que a Ómicron é mais contagiosa que outras variantes, mas com sintomas mais leves, os investidores ficaram animados por Washington e Londres terem decidido não impor restrições importantes devido à expansão desta nova variante, identificada em 26 de novembro na África do Sul.

Os investidores também ficaram animados com a aprovação nos EUA da utilização de emergência do comprimido da farmacêutica contra a covid-19, que é o primeiro tratamento oral que se poderá tomar en casa.

Hoje, os mercados estão pendentes da publicação nos EUA da "inflação preferida da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed)" (deflator do consumo subjacente), dizem analistas da Renta4 citados pela Efe.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na quarta-feira, com o Dow Jones a subir 0,74%, para 35.753,89 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.432,22 pontos, registado em 08 de novembro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 1,18%, para 15.521,89 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 19 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, mas a cotar-se a 1,1322 dólares, contra 1,1329 dólares na quarta-feira e 1,1196 dólares em 24 de novembro, um mínimo desde julho de 2020, e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mas a cotar-se a 75,16 dólares, contra 75,29 dólares na quarta-feira e 85,65 dólares em 26 de outubro, um máximo desde outubro de 2018 (quando subiu até 86,43 dólares).

Antes do aparecimento da nova variante da covid-19, os especialistas não excluíam que o Brent pudesse atingir 90 dólares por barril antes do final do ano.