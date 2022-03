Bolsa de Lisboa em alta com BCP a subir quase 3%

Euronext Lisboa - AV DA LIBERDADE 196 7º. © André Luís Alves / Global Imag

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Março, 2022 • 09:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa estava, nesta segunda-feira, em alta, a inverter a tendência da abertura, com as ações do BCP a subirem 2,73% para 0,16 euros.

Cerca das 09:10 em Lisboa, o PSI avançava 0,69% para 5.889,33 pontos, com 12 'papéis' a subirem, dois a descerem e um a manter a cotação (Semapa em 11,54 euros).

Às ações do BCP seguiam-se as da Mota-Engil e da Jerónimo Martins, que subiam 2,60% para 1,38 euros e 1,45% para 20,97 euros.

No mesmo sentido, as ações da Greenvolt, NOS e Sonae avançavam 1,32% para 6,93 euros, 1,05% para 3,86 euros e 0,91% para 1,00 euro.

Em sentido contrário, as ações da REN e da Galp Energia desciam 1,24% para 2,79 euros e 0,60% para 11,54 euros.

O PSI (Portugal Stock Index) é desde 21 de março o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

As quatro empresas que integravam o PSI20 e não fazem parte do novo índice são a Novabase, a Pharol, a Ramada e a Ibersol.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em alta, enquanto o petróleo desce significativamente, quase 4%, devido aos novos confinamentos na China resultantes de novos surtos de covid-19.

Apesar da queda do preço do petróleo, de quase 4% para cerca de 116 dólares, atingido pelo receio de que os novos confinamentos na China reduzam a procura, os juros das dívidas soberanas registavam uma subida generalizada num contexto "claramente inflacionista e de retirada de estímulos monetários" pelos vários bancos centrais, referem analistas citados pela Efe.

Xangai, a cidade com mais população da China, começa hoje um confinamento escalonado para travar o maior surto de covid-19 na cidade desde o início da pandemia.

Os investidores vão continuar pendentes das tensões geopolíticas, estando previsto para hoje uma nova ronda de negociações entre a Ucrânia e a Rússia com o objetivo de alcançar um cessar-fogo.

A bolsa de Nova Iorque terminou mista na sexta-feira, com o Dow Jones a subir 0,44% para 34.861,24 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,16% para 14.169,30 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0950 dólares, contra 1,0983 dólares na sexta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 116,24 dólares, contra 120,65 dólares na sexta-feira.