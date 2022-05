Bolsa de Lisboa em alta com BCP e Galp a liderarem ganhos ao subirem mais de 1,5%

Balcão do banco Millennium BCP © Bruno Lisita / Global Imagens

A bolsa de Lisboa estava esta sexta-feira em alta, com as ações do BCP e da Galp a liderarem os ganhos, a subirem mais de 1,5%.

Cerca das 09:30 em Lisboa, as ações do BCP e da Galp Energia estavam a subir, respetivamente, 1,83% para 0,15 euros e 1,58% para 10,62 euros.

À mesma hora, o PSI avançava 1,02% para 5.712,96 pontos, com 13 'papéis' a subirem de cotação, um a cair (Semapa -0,76% para 13,02 euros) e um a manter (CTT em 3,65 euros).

Às ações do BCP e da Galp, seguiam-se as da Navigator e Greenvolt, que se valorizavam 1,35% para 3,90 euros e 1,09% para 6,47 euros.

Outros dos títulos que mais avançavam eram os da Sonae e da Altri, que subiam 1,08% para 0,98 euros e 0,99% para 6,63 euros.

O PSI (Portugal Stock Index) é desde 21 de março o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

Na Europa, as principais bolsas negociavam em alta, apesar de um contexto de tensões devido ao medo do ritmo do endurecimento da política monetária, de uma possível recessão, da inflação elevada e da guerra na Ucrânia.

Analistas citados pela Efe referem que apesar de as bolsas estarem em alta, os investidores continuam preocupados face a um excessivo abrandamento do ciclo económico, numa altura em que sobem as tensões geopolíticas depois do pedido da Finlândia para aderir imediatamente à Nato.

A Rússia ameaçou a Finlândia com medidas de resposta técnico-militar depois daquele país ter decidido aderir à Nato, que na opinião de Moscovo põe em perigo a estabilidade e a segurança no norte da Europa.

Além da adesão da Finlândia à Nato, a gigante russa Gazprom cortou o fornecimento de gás à Europa através do gasoduto Yamal, concretamente na Polónia, depois de impor sanções à proprietária polaca da conexão EuRoPol GAZ.

Este corte provocou uma forte subida do preço do gás na quinta-feira, enquanto o petróleo Brent, de referência na Europa subia esta manhã para cerca de 109 dólares.

Assim, mantém-se as pressões inflacionistas num dia que o euro cai para cerca de 1,039 dólares e os juros das dívidas soberanas registam uma subida generalizada.

A bolsa de Nova Iorque terminou mista na quinta-feira, com o Dow Jones a cair 0,33% para 31.730,30 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 0,06% para 11.370,96 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, mas a cotar-se a 1,0394 dólares, contra 1,0358 dólares, um mínimo.

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 108,43 dólares, contra 107,45 dólares na quinta-feira.