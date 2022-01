Bolsa de Lisboa em alta, com CTT a subir 4,56%

© D.R.

A bolsa de Lisboa estava esta segunda-feira em alta, a manter a tendência da abertura, com as ações dos CTT a liderarem os ganhos, já que subiam 4,56% para 4,34 euros.

Cerca das 9:00 em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI20, avançava 1,19% para 5.587,58 pontos, com 14 'papéis' a subir, um a descer e quatro a manter a cotação (Ibersol em 4,93 euros, Novabase em 4,89 euros, Ramada Investimentos em 7,20 euros e Semapa em 11,88 euros).

Aos títulos dos CTT, que na sexta-feira informaram o mercado que estão a desenvolver "contactos" com um investidor interessado na aquisição de uma posição minoritária no Banco CTT, seguiam-se os da Altri, Sonae e BCP, que estavam a valorizar-se 2,63% para 5,65 euros, 2,38% para 1,03 euros e 2,13% para 0,15 euros.

As ações da Pharol e Navigator eram outras das que mais subiam, designadamente 1,82% para 0,09 euros e 1,77% para 3,34 euros.

Também as ações da EDP, Greenvolt, EDP Renováveis e Mota-Engil subiam mais de 1%, já que estavam a valorizar 1,66% para 4,53 euros, 1,55% para 5,91 euros, 1,32% para 18,46 euros e 1,06% para 1,24 euros.

No outro extremo, as ações da Jerónimo Martins eram as únicas que desciam, estando a cair 0,05% para 21,37 euros.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em alta, a seguir a tendência de Wall Street na sexta-feira, cuja sessão foi a melhor do ano.

A Bolsa de Nova Iorque terminou em alta na sexta-feira, com o Dow Jones a subir 1,65%, para 34.725,47 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 3,13%, para 13.770,57 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1174 dólares, contra 1,1151 dólares na sexta-feira, o mínimo desde junho de 2020, de 1,1139 dólares, em 27 de janeiro e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro de 2021.

O barril de petróleo Brent para entrega em março abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 90,89 dólares, um novo máximo de sete anos, contra 90,03 dólares na sexta-feira.