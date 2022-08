Bolsa de Lisboa em alta com CTT a subir quase 1,5%

© D.R.

05 Agosto, 2022

A bolsa de Lisboa estava esta sexta-feira em alta, a manter a tendência da abertura, com as ações dos CTT a subirem 1,48% para 3,43 euros.

Cerca das 08:50 em Lisboa, o PSI avançava 0,23% para 6.049,24 pontos, com seis 'papéis' a subirem, oito a descerem e um a manter a cotação (Semapa em 14,20 euros).

Às ações dos CTT seguiam-se as da Greenvolt e da EDP Renováveis, que subiam 1,35% para 9,00 euros e 0,64% para 25,15 euros.

As ações da Corticeira Amorim e do BCP avançavam 0,56% para 10,70 euros e 0,28% para 0,14 euros.

Em sentido contrário, as ações da REN, Altri e Jerónimo Martins baixavam 0,91% para 2,71 euros, 0,76% para 5,24 euros e 0,53% para 22,46 euros.

As ações da Galp, Navigator e NOS desciam 0,46% para 9,92 euros, 0,45% para 3,95 euros e 0,38% para 3,69 euros.

O PSI (Portugal Stock Index) é desde 21 de março o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje mistas, à espera dos dados do emprego em julho nos EUA, que mostrarão se as subidas das taxas efetuadas pela Reserva Federal dos EUA (Fed) este ano estão a arrefecer a economia.

Na quinta-feira, a bolsa de Wall Street terminou mista, com o Dow Jones a cair 0,26% para 32.726,82 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 0,41% para 12.720,58 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0233 dólares, contra 1,0237 na quinta-feira, depois de ter terminado em 14 de julho abaixo da paridade, a 0,9991 dólares, um mínimo desde 2002.

O barril de petróleo Brent para entrega em outubro abriu com tendência ascendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 94,62 dólares, contra 94,12 dólares na quinta-feira.