Bolsa de Lisboa em alta com EDP a subir 0,79%

© D.R.

Dinheiro Vivo/Lusa 10 Agosto, 2023 • 09:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa estava esta quinta-feira em alta, com as ações da EDP a liderarem os ganhos, a subirem 0,79% para 4,20 euros e as da Ibersol a cair 0,87% para 6,82 euros.

Cerca das 09:15 em Lisboa, o PSI mantinha a tendência da abertura e avançava 0,14% para 6.068,48 pontos, com a cotação de oito 'papéis' a subir, de seis a cair e de dois a manter-se (CTT em 3,46 euros e REN em 2,45 euros).

Às ações da EDP seguiam-se as da Corticeira Amorim, Greenvolt e Galp, que subiam 0,39% para 10,18 euros, 0,24% para 6,31 euros e 0,20% para 12,40 euros.

As ações da Semapa, EDP Renováveis e BCP também se valorizavam, designadamente 0,15% para 13,04 euros, 0,12% para 17,18 euros e 0,08% para 0,24 euros.

As outras ações que subiam eram as da Navigator, que se valorizavam 0,06% para 3,21 euros.

Em sentido contrário, depois das ações da Ibersol, as que mais desciam eram as da NOS e Jerónimo Martins, que baixavam 0,77% para 3,33 euros e 0,50% para 24,10 euros.

As ações da Altri, Mota-Engil e da Sonae desciam 0,33% para 4,19 euros, 0,21% para 2,40 euros e 0,10% para 0,97 euros.

Na Europa, as principais bolsas estavam hoje a negociar em alta, numa sessão que será marcada pela publicação dos dados da inflação norte-americana de julho.

À espera da referência macroeconómica mais aguardada do mês, as bolsas abriram 'no verde', depois na quarta-feira de terem iniciado a recuperação do setor bancário, impulsionada pela atenuação do Governo italiano da nova taxa extraordinária para a banca.

Concretamente, o Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos publica a inflação de julho, um indicador que caiu todos os meses durante o último ano até alcançar níveis pré-pandemia em junho passado (3%) devido ao efeito das subidas das taxas de juro e à queda dos preços da energia.

Nesta ocasião, os analistas do Bankinter afirmam que o consenso de mercado espera que a taxa geral recupere ligeiramente para 3,3%, com a taxa subjacente a cair uma décima de ponto percentual para 4,7%.

Os investidores estarão também atentos à Alemanha, onde a Siemens AG, a Deutsche Telekom, a Allianz e a Thyssenkrupp divulgarão os seus resultados empresariais, e a OPEP divulgará o relatório mensal de atualização das previsões para o consumo mundial de petróleo.

Na quarta-feira, a bolsa de Wall Street fechou a vermelho, com o Dow Jones a descer 0,54% para 35.123,36 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq terminou a recuar 1,17% para 13.722,02 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a subir no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1016 dólares, contra 1,0978 dólares na quarta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em outubro abriu também a subir no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 87,69 dólares, um máximo desde fevereiro, contra 87,55 dólares na quarta-feira.