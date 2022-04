Bolsa de Lisboa em alta com EDP a subir 2% e Greenvolt a ganhar 2,74%

Euronext Lisboa © André Luís Alves / Global Imag

A bolsa de Lisboa estava, nesta terça-feira, a negociar em alta, mantendo a tendência da abertura, com as ações da EDP a subirem 2% para 4,495 euros e as da Greenvolt a ganharem 2,748% para 7,76 euros.

Cerca das 09:40 em Lisboa, o PSI avançava 1,19% para 6.072,23 pontos, com 10 'papéis' a subirem, quatro ações a descerem e uma estável, os CTT em 4,42 euros.

As ações da Jerónimo Martins e Sonae valorizavam-se, respetivamente, 1,59% para 21,72 euros e 1,29% para 1,024 euros.

Os "papéis" da EDP renováveis, por sua vez, subiam 0,82% para 11,63 euros, enquanto os da Navigator e da NOS recuperavam para 3,438 euros (0,76%) e para 3,804 euros (0,79%), pela mesma ordem.

Com menores subidas estavam a ações da Corticeira Amorim, a ganharem 0,30% para 10,02 euros, e as da REN, a subirem 0,18% para 2,83 euros.

Em contraciclo, seguiam, nomeadamente, a Mota-Engil, a perder 0,60% para 1,33 euros, e o BCP, a perder 0,18% para 0,17 euros.

As praças europeias evoluíam positivamente, à exceção de Londres, que perdia 0,17%, e Paris, que recuava 0,45%.