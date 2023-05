Bolsa de Lisboa em alta com EDP Renováveis a subir 1,27% e Navigator a cair mais de 7%

EDP Renováveis © Direitos Reservados

A bolsa de Lisboa estava em alta, a manter a tendência da abertura, com as ações da EDP Renováveis a subirem 1,27% para 19,13 euros e as da Navigator a recuarem 7,72% para 3,16 euros.

Cerca das 09:10 em Lisboa, depois de ter aberto em alta, o PSI avançava 0,25% para 5.880,59 pontos, com a cotação de 12 'papéis' a subir, dois a descer e dois a manter-se (NOS em 3,55 euros e Semapa em 14,02 euros).

Às ações da EDP Renováveis seguiam-se as da Mota-Engil e da Galp, que se valorizavam 1,14% para 1,96 euros e 0,96% para 10,49 euros.

Outras ações que se valorizavam eram as da Altri, EDP e BCP, que subiam 0,92% para 4,17 euros, 0,88% para 4,58 euros e 0,80% para 0,21 euros.

As ações da Greenvolt, REN e Jerónimo Martins valorizavam-se 0,72% para 6,28 euros, 0,60% para 2,50 euros e 0,36% para 22,60 euros.

As outras três ações (CTT, Ibersol e Sonae) subiam entre 0,22% e 0,30%.

Em sentido contrário, além das ações da Navigator, as ações da Corticeira Amorim eram as que desciam, designadamente 1,18% para 10,02 euros.

As principais bolsas europeias negociavam hoje em alta, impulsionadas pelo princípio de acordo entre democratas e republicanos para subir o limite da dívida dos EUA, e numa sessão em que Wall Street e Londres estarão fechadas devido a feriados.

No Reino Unido hoje celebra-se o Spring Bank Holiday e nos Estados Unidos o Memorial Day.

No domingo, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o líder republicano da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, intensificaram os esforços para obter o apoio dos legisladores, horas depois de ter sido anunciado o pré-acordo para aumentar o limite da dívida e evitar o incumprimento.

Precisamente devido ao anúncio do acordo sobre o limite da dívida dos EUA e a uma taxa de câmbio favorável do iene, o principal índice da Bolsa de Tóquio, o Nikkei, subiu hoje 1,03%, mantendo-se em máximos de 33 anos.

Na sexta-feira, a bolsa de Wall Street terminou em alta, com o Dow Jones a subir 1% para 33.093,34 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 2,19% para 12.975,69 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a subir no mercado de câmbios de Frankfurt, mas a cotar-se a 1,0738 dólares, contra 1,0723 dólares na sexta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu também em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 77,52 dólares, contra 76,95 dólares na sexta-feira e 72,33 em 03 de maio, um mínimo desde janeiro de 2022.