Bolsa de Lisboa em alta com EDP Renováveis a subir mais de 2%

O presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell d'Andrade © Nuno Veiga / Lusa

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Outubro, 2022 • 10:28

A bolsa de Lisboa estava esta quarta-feira em alta, a inverter a tendência da abertura, com os títulos da EDP Renováveis a liderar os ganhos, a subir 2,27% para 21,15 euros.

Cerca das 09:40 em Lisboa, o PSI avançava 0,21% para 5.663,84 pontos, com oito 'papéis' a subirem, seis a caírem e um a manter a cotação.

A EDP Renováveis teve lucros de 416 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 181% do que nos mesmos meses de 2021, segundo informação da empresa publicada hoje na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa, que tem sede em Madrid e está cotada na bolsa de Lisboa, diz que os resultados "sólidos" e "robustos" nos primeiros três trimestres do ano foram "maioritariamente" influenciados pelo aumento dos preços de venda e produção de energia.

Às ações da EDP Renováveis seguiam-se as da Corticeira Amorim e da REN, que se valorizavam 1,97% para 9,83 euros e 1,37% para 2,59 euros, respetivamente.

As ações da NOS e da Galp eram outras das que mais subiam, designadamente 1,22% para 3,83 euros e 0,51% para 9,76 euros.

Em sentido contrário, as ações da Navigator, BCP e Semapa desciam, designadamente, 2,49% para 3,92 euros, 1,95% para 0,14 euros e 0,76% para 13,00 euros.

Na Europa, as principais bolsas europeias estavam hoje em alta, com o euro a ser negociado acima da paridade face ao dólar pela primeira vez desde 20 de setembro e pendentes da reunião de quinta-feira do Banco Central Europeu (BCE).

O euro estava hoje a ser negociado acima da paridade face ao dólar pela primeira vez desde 20 de setembro, depois da publicação na terça-feira de indicadores que colocaram uma pressão descendente sobre o dólar.

Os mercados aguardam a reunião do BCE, onde esperam que o Conselho decida aumentar as suas taxas de juro em 75 pontos base (estão agora em 1,25%) para conter a inflação de quase 10% na zona euro.

Na terça-feira, a Bolsa de Wall Street terminou em alta, com o Dow Jones a subir 1,07% para 31.836,74 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 2,25% para 11.199,12 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em alta, pela primeira vez acima da paridade desde 20 de setembro, no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0016 dólares, contra 0,9954 dólares na terça-feira e 0,9585 dólares em 27 de setembro, um mínimo desde junho de 2002.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu com tendência descendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 92,10 dólares, contra 93,52 dólares na terça-feira e 82,86 dólares em 26 de setembro, um mínimo desde fevereiro deste ano (antes do início da invasão da Ucrânia pela Rússia).