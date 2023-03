Bolsa de Lisboa em alta com Galp a liderar ganhos ao subir 2,7%

As ações da Greenvolt, Ibersol e BCP estão em queda. © André Luís Alves/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Março, 2023 • 09:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa estava esta terça-feira a negociar em alta, a manter a tendência da abertura, com 12 dos 16 títulos do PSI a subirem, liderados pelos da Galp, que se valorizavam 2,70% para 10,19 euros.

Cerca das 9:00 em Lisboa, o PSI, que desde 20 de março inclui também a Ibersol, avançava 0,69% para 5.822,34 pontos, com a cotação de 12 papéis a subirem e quatro a descerem.

Às ações da Galp seguiam-se as da Jerónimo Martins, CTT e REN, que se valorizavam 1,28% para 20,64 euros, 0,87% para 3,50 euros e 0,75% para 2,68 euros.

As ações da Navigator, Semapa e Mota-Engil eram outras das que mais subiam, designadamente 0,68% para 3,25 euros, 0,59% para 13,56 euros e 0,40% para 1,52 euros.

As outras cinco ações que se estavam a valorizar registavam acréscimos da cotação entre 0,10% e 0,23%.

Em sentido contrário, as ações da Greenvolt, Ibersol e BCP desciam 1,16% para 5,96 euros, 0,62% para 6,40 euros e 0,58% para 0,19 euros.

As ações da EDP Renováveis caíam 0,40% para 19,97 euros.

As principais bolsas europeias negociavam em alta, numa nova sessão de calma nos mercados, depois de os investidores se terem acalmado em relação à situação da banca com a compra do Silicon Valley Bank pelo First Citizens Bank.

Hoje não haverá referências macroeconómicas relevantes, com excepção da publicação da confiança dos consumidores nos EUA do The Conference Board.

O mercado centrar-se-á em declarações da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, enquanto nos EUA, o presidente da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Martin Gruenberg, e o vice-presidente do Conselho de Governadores da Reserva Federal (Fed), Michael Barr, analisarão a crise bancária no país.

Neste contexto de redução das tensões bancárias, os rendimentos da dívida soberana estão a aumentar acentuadamente.

Os juros das obrigações da Alemanha a dez anos subiram para 2,282%.

O Silicon Valley Bank (SVB) faliu há algumas semanas e desencadeou uma crise bancária global.

A operação envolve a venda de todos os depósitos do SVB, disse a FDIC em comunicado.

A FDIC é uma entidade reguladora do Governo Federal dos Estados Unidos que fornece seguros de depósitos a bancos comerciais.

Esta instituição federal foi criada em 1933, durante a Grande Depressão, para restaurar a confiança no sistema bancário dos Estados Unidos.

Na segunda-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou mista, com o Dow Jones a subir 0,60% para 32.432,08 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 4 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,47% para 11.768,84 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0817 dólares, contra 1,0791 dólares na segunda-feira e 1,0909 dólares em 02 de fevereiro, um máximo desde abril de 2022.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 7 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu a cair no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 78,06 dólares, contra 78,12 na segunda-feira e 72,97 dólares em 17 de março, um mínimo desde janeiro de 2022.