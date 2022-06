Bolsa de Lisboa em alta com Galp a liderar os ganhos

Sede da Galp, Torres de Lisboa © © Rodrigo Cabrita

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Junho, 2022

A bolsa de Lisboa estava esta manhã em alta, com todas as ações do PSI a subirem de cotação, lideradas pelas da Galp, que se valorizavam 2,62% para 11,76 euros.

Cerca das 09:00 em Lisboa, o PSI avançava 1,52% para 6.147,11 pontos, com os 15 'papéis' a subirem a cotação.

Às ações da Galp seguiam-se as do BCP e da EDP, que se valorizavam 1,87% para 0,17 euros e 1,81% para 4,56 euros, respetivamente.

No mesmo sentido, as ações da Semapa, Sonae e EDP Renováveis eram outras das que mais subiam, designadamente 1,36% para 13,44 euros, 1,30% para 1,17 euros e 1,28% para 22,91 euros.

As ações da Navigator e Altri subiam 1,03% para 3,91 euros e 0,86% para 6,48 euros.

O PSI (Portugal Stock Index) é desde 21 de março o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em alta, à espera da intervenção da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, no fórum anual da instituição, que decorre em Sintra.

Os investidores esperam pela intervenção de Lagarde porque acreditam que poderia lançar alguma mensagem sobre as políticas monetárias que a instituição pode aplicar no atual contexto de inflação elevada.

Entretanto, os países do G7 realizam o terceiro e último dia de reuniões, depois de no domingo admitirem a sua preocupação com o estado da economia mundial, com uma inflação elevada e problemas de fornecimento, e prometeram uma resposta unida para os desafios que se apresentam.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, adiantou que o G7 vai anunciar a proibição da importação de ouro da Rússia entre as medidas destinadas a sancionar a invasão da Ucrânia.

Além das reuniões do BCE e do G7, os investidores também vão estar atentos à reunião da Nato, que hoje arranca em Madrid.

Hoje serão publicados os dados da confiança do consumidor nos EUA referentes a julho e o índice de confiança GfK na Alemanha.

No outro lado do Atlântico, Wall Street terminou em baixa na segunda-feira, com o Dow Jones a recuar 0,20% para 31.438,26 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,72% para 11.524,55 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0591 dólares, contra 1,0598 dólares na segunda-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 117,03 dólares, contra 115,09 dólares na segunda-feira.