Bolsa de Lisboa em alta com Galp a subir 5,40%

Galp © Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 03 Abril, 2023 • 09:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa estava a negociar em alta, a manter a tendência da abertura, com as ações da Galp a liderar os ganhos, a subirem 5,40% para 11,02 euros.

Cerca das 09:15 em Lisboa, o PSI, que desde 20 de março inclui também a Ibersol, avançava 0,56% para 6.080,47 pontos, com a cotação de oito 'papéis' a subirem, sete a descerem e uma a manter (EDP em 5,02 euros).

Às ações da Galp seguiam-se as do BCP, Altri e Sonae, que se valorizavam 0,93% para 0,21 euros, 0,72% para 4,78 euros e 0,70% para 1,01 euros.

As ações da Corticeira Amorim e NOS subiam 0,60% para 10,06 euros e 0,57% para 4,24 euros.

As ações da Navigator e da REN também se valorizavam, designadamente 0,49% para 3,31 euros e 0,19% para 2,70 euros.

Em sentido contrário, as ações da Greenvolt, Ibersol e Jerónimo Martins desciam 0,75% para 6,58 euros, 0,60% para 6,58 euros e 0,56% para 21,25 euros.

As ações dos CTT e da Sempa eram outras das que mais desciam, designadamente 0,41% para 3,60 euros e 0,24% para 13,66 euros.

As outras duas ações que se estavam a desvalorizar registavam decréscimos da cotação entre 0,09% e 0,15%.

As principais bolsas europeias negociavam em alta, pendentes da subida do preço do petróleo Brent depois do anúncio no domingo de um corte da produção de vários países produtores.

Os preços do petróleo aumentaram hoje mais de 8% nos mercados, em resposta ao anúncio feito no domingo de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados, liderados pela Rússia, irão reduzir o fornecimento de petróleo em mais de um milhão de barris por dia, no início desta semana, que é mais curta do que o habitual devido ao feriado da Sexta-feira Santa.

O preço do petróleo bruto Brent, a referência para a Europa, subiu na segunda-feira para 86,44 dólares por barril, o mais alto desde o início de março e mais de 8% acima do preço no fecho da sessão de sexta-feira.

Entretanto, o preço do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI), a referência dos EUA, subiu 7,8% para 81,58 dólares.

Este domingo, a Arábia Saudita anunciou um corte voluntário na sua produção de petróleo bruto de meio milhão de barris por dia, ao qual outros países da OPEP aderiram em diferentes graus, enquanto a Rússia anunciou que irá prolongar até ao final do ano o corte de 500.000 barris por dia anunciado após a entrada em vigor do limite máximo do preço das suas exportações de petróleo bruto.

Além disso, a OPEP e a AIE anunciaram uma descida das suas previsões para o consumo mundial de petróleo.

"Esta decisão colide com as expectativas do mercado, que esperava que os países produtores mantivessem um tom duro, mas sem decidir sobre novos cortes na oferta", segundo uma análise da Renta4 num relatório de mercado, citado pela Efe.

Os índices finais da produção e dos serviços PMI de vários países europeus serão divulgados hoje e espera-se que apresentem algumas melhorias, embora permaneçam em território contracionista.

Na sexta-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou em alta, com o Dow Jones a subir 1,26% para 33.274,13 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 1,74% para 12.221,91 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, mas a cotar-se a 1,0824 dólares, contra 1,0839 dólares na sexta-feira e 1,0909 dólares em 02 de fevereiro, um máximo desde abril de 2022.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu a subir no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 84,11 dólares, contra 79,89 na sexta-feira e 72,97 dólares em 17 de março, um mínimo desde janeiro de 2022.