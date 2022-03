Bolsa de Lisboa em alta com Galp a subir mais de 2%

© Fábio Poço/Global Imagens

A bolsa de Lisboa estava esta quarta-feira em alta ligeira, com as ações da Galp a subirem 2,08% para 11,55 euros.

Cerca das 9:25 em Lisboa, o PSI, composto agora por 15 empresas, avançava 0,05% para 5.824,25 pontos, com oito 'papéis' a subirem e sete a descerem.

Às ações da Galp seguiam-se as da Mota-Engil e da Greenvolt, que subiam 1,12% para 1,36 euros e 1,11% para 6,37 euros.

No mesmo sentido, as ações da Altri, Semapa e EDP avançavam 0,77% para 5,88 euros, 0,52% para 11,56 euros e 0,25% para 4,39 euros.

Em sentido contrário, as ações do BCP, EDP Renováveis e Sonae desciam 1,45% para 0,16 euros, 1,32% para 22,42 euros e 0,59% para 1,10 euros.

As ações da REN, CTT e da Corticeira Amorim desciam 0,37% para 2,69 euros, 0,22% para 4,54 euros e 0,20% para 10,08 euros.

O PSI (Portugal Stock Index) passou na segunda-feira a ser o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

As quatro empresas que integravam o PSI20 e não fazem parte do novo índice são a Novabase, a Pharol, a Ramada e a Ibersol.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em alta, pendentes da guerra na Ucrânia e da chegada à Europa na quinta-feira do presidente dos EUA, Joe Biden.

Os investidores continuam pendentes da evolução da guerra na Ucrânia e à espera da chegada na quinta-feira de Joe Biden à Europa, onde juntamente com os aliados da Nato poderiam anunciar novas sanções contra a Rússia, e preocupados com a subida da inflação, acentuada pela nova subida dos preços da energia, incluindo o do petróleo.

O petróleo Brent, de referência na Europa, continuava hoje a subir, depois de ter disparado 7% na segunda-feira e voltado a avançar na terça-feira.

Neste contexto, a antecipação de uns números históricos da inflação desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia e a inversão mais agressiva para uma política monetária restritiva pelos bancos centrais continua a provocar acréscimos generalizados nos juros das dívidas soberanas.

A agenda macroeconómica de hoje inclui os dados da inflação no Reino Unido, bem como a confiança dos consumidores da zona euro, que poderia ter-se deteriorado devido à subida dos preços da energia e dos alimentos.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na terça-feira, com o Dow Jones a subir 0,74% para 34.807,46 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 1,95% para 14.108,82 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1015 dólares, contra 1,1023 dólares na terça-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 116,53 dólares, contra 115,48 dólares na terça-feira.