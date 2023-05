Bolsa de Lisboa em alta com Galp a subir mais de 2%

© PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

A bolsa de Lisboa estava esta quinta-feira em alta, a inverter a tendência da abertura, com as ações da Galp a liderarem os ganhos, a subirem 2,01% para 10,68 euros.

Cerca das 9.15 horas em Lisboa, o PSI, que desde 20 de março inclui também a Ibersol, avançava 0,11% para 6.074,83 pontos, com a cotação de sete 'papéis' a subir, oito a descer e um a manter-se (Ibersol em 6,72 euros).

Às ações da Galp seguiam-se as da Altri e da REN, que se valorizavam 0,93% para 4,79 euros e 0,58% para 3,83 euros.

As outras quatro ações que estavam a valorizar-se (NOS, EDP Renováveis, Corticeira Amorim e Greenvolt) avançavam entre 0,17% e 0,47%.

Em sentido contrário, as ações da Sonae e Semapa desciam, respetivamente, 1,84% para 1,01 euros e 0,43% para 13,94 euros.

As ações da EDP e da Navigator desciam 0,37% para 4,88 euros e 0,36% para 3,34 euros.

As outras ações que desciam eram as dos CTT, BCP, Mota-Engil e Jerónimo Martins, que desciam entre 0,01% e 0,27%.

As principais bolsas europeias negociavam hoje em baixa, num dia em que o mercado assimila uma nova subida da taxa de juro da Reserva Federal (Fed), e aguarda as decisões de política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

Já com as bolsas europeias fechadas, o banco central norte-americano anunciou uma subida de 25 pontos base nas taxas de juro, como previsto, e o presidente da entidade, Jerome Powell, explicou que a decisão de fazer uma pausa na subida do preço do dinheiro não está tomada.

Após a reunião da Fed, a bolsa em Wall Street fechou no vermelho, com as atenções a centrarem-se também nos bancos e nos efeitos que a subida das taxas de juro pode estar a ter no sistema financeiro.

Depois da queda de três bancos nos EUA, as tensões no setor mantêm-se.

Na quarta-feira, a cotação das ações do banco PacWest chegou a cair 50% após o fecho dos mercados, depois de ter sido anunciado que estava à procura de um comprador.

Neste contexto, hoje será a vez do BCE, que efetuará provavelmente a sua sétima subida consecutiva das taxas de juro.

Neste caso, o mercado espera uma subida de 25 pontos base, depois da divulgação dos dados preliminares do IPC para a zona euro em abril, que apontam para uma subida para 7% em termos homólogos na taxa geral, uma décima de ponto acima, embora a taxa subjacente, que exclui o efeito da energia e dos alimentos frescos, se tenha moderado para 5,6%.

À espera da decisão do BCE, o euro subiu para ser negociado a 1,108 dólares, enquanto o preço do petróleo Brent, de referência na Europa, subiu 0,72% para 72,86 dólares, depois de três sessões em que perdeu mais de 9%.

Assim, numa nova sessão de resultados, serão conhecidos dados macroeconómicos relevantes como o PMI dos serviços na zona euro e nos EUA.

Na quarta-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou em baixa, com o Dow Jones a baixar 0,80% para 33.414,24 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,46% para 12.025,33 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a subir no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1070 dólares, contra 1,1047 dólares na quarta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu a subir no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 73,10 dólares, contra 72,33 na quarta-feira, um mínimo desde janeiro de 2022.