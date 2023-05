Bolsa de Lisboa em alta com Galp a subir mais de 2%

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Maio, 2023 • 09:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa estava, nesta segunda-feira, em alta, a manter a tendência da abertura, com as ações da Galp a liderarem os ganhos, a subirem 2,18% para 10,80 euros.

Cerca das 09:10 em Lisboa, o PSI avançava 0,44% para 6.139,64 pontos, com a cotação de 10 'papéis' a subir, quatro a descer e dois a manter (Semapa em 14,06 euros e Ibersol em 7,0 euros).

Às ações da Galp seguiam-se as do BCP e da Mota-Engil, que se valorizavam 1,62% para 0,23 euros e 1,41% para 2,02 euros.

As ações da Sonae, CTT e Altri subiam respetivamente 0,78% para 1,04 euros, 0,54% para 3,70 euros e 0,46% para 4,83 euros, enquanto as da Corticeira Amorim e da REN subiam ambas 19% para 10,36 euros e 2,62 euros.

A Corticeira Amorim anunciou hoje que o resultado líquido subiu 18,2% no primeiro trimestre do ano, chegando aos 23,8 milhões de euros, um crescimento em parte devido às poupanças conseguidas nos custos operacionais como a energia e transportes.

As outras quatro ações que subiam (Semapa, Altri, Sonae e Mota-Engil) avançavam entre 0,86% e 0,20%.

Destaque ainda para os títulos da Jerónimo Martins e Navigator que avançavam 0,09% e 0,18%.

Em sentido contrário, as ações da Greenvolt, EDP Renováveis e EDP eram as que mais desciam, designadamente 0,82% para 6,07 euros, 0,69% para 20,07 euros e 0,23% para 4,86 euros.

As outras ações que desciam eram as da NOS, que se estavam a desvalorizar 0,16% para 3,79 euros.

As principais bolsas europeias negociavam hoje em alta, a seguir a tendência de Wall Street na sexta-feira, devido à recuperação dos bancos regionais norte-americanos, e depois de dados positivos sobre o emprego nos EUA.

A Bolsa de Londres não negoceia hoje, devido ao feriado decretado para festejar a coroação do rei Carlos III.

Analistas citados pela Efe consideram que os dados positivos sobre o emprego nos EUA abrem a porta a novas subidas das taxas de juro pela Reserva Federal (Fed) para tentar controlar a inflação.

A esta hora, os futuros sobre os principais indicadores dos EUA apontam para uma abertura ligeiramente em alta.

Na semana passada, a Fed subiu na quarta-feira em 25 pontos base as taxas de juro, como previsto e o presidente da Fed, Jerome Powell, explicou que a decisão de fazer uma pausa na subida do preço do dinheiro não está tomada.

Na sexta-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou em alta, com o Dow Jones a subir 1,65% para 33.674,38 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 2,25% para 12.235,41 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021. A nível cambial, o euro abriu a subir no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1048 dólares, contra 1,1019 dólares na sexta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu a subir no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 75,98 dólares, contra 75,30 dólares na sexta-feira e 72,33 na quarta-feira, um mínimo desde janeiro de 2022.