Bolsa de Lisboa em alta, com Galp a subir mais de 3,6%

A bolsa de Lisboa estava esta quinta-feira em alta ligeira, com as ações do Galp Energia a subirem 3,67% para 11,70 euros.

Cerca das 9:15 em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI20, avançava 0,04% para 5.519,37 pontos, com 10 'papéis' a subirem, sete a caírem e dois a manterem a cotação (Novabase em 5,10 euros e REN em 5,10 euros).

Às ações da Galp Energia seguiam-se as da Mota-Engil e Corticeira Amorim, que avançavam 3,18% para 1,27 euros e 2,96% para 9,75 euros, respetivamente.

Antes da abertura da bolsa, a Mota-Engil anunciou hoje que registou, no ano passado, lucros atribuíveis ao grupo de 22 milhões de euros, face aos prejuízos de 20 milhões de euros em 2020.

Num comunicado, a construtora indicou que o volume de negócios cresceu 9%, para 2.656 milhões de euros, em termos homólogos, "com impacto muito positivo da performance no segundo semestre", revelando ainda que o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) aumentou 8% para 411 milhões de euros com margem de 15%, "o que permitiu crescer 30% no resultado operacional".

Outras das ações que mais se valorizavam eram as da Pharol e da Ibersol, que subiam 1,88% para 0,08 euros e 1,58% para 5,14 euros.

Em sentido contrário, as ações da EDP Renováveis, EDP e Ramada eram as que mais desciam, estando a cair 2,91% para 20,72 euros, 1,82% para 4,04 euros e 1,40% para 7,06 euros.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em baixa, depois do presidente da Reserva Federal dos EUA (Fed), Jerome Powell, ter anunciado uma subida das taxas de juro para este mês.

Os mercados europeus estavam hoje em baixa num dia em que o petróleo Brent, de referência na Europa, continua a subir, para valores acima dos 117 dólares por barril, como consequência da guerra entre a Ucrânia e a Rússia.

A guerra na Ucrânia continua a ser um dos focos dos investidores, depois de Powell ter anunciado subidas das taxas de juro de 0,25 pontos percentuais este mês, apesar da incerteza económica gerada pelo conflito.

Antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, a Fed já tinha apontado para a possibilidade de que a entidade subisse as taxas de juro, plano que seguirá, apesar dos efeitos ainda "altamente incertos" para a economia resultantes do conflito.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na quarta-feira, com o Dow Jones a subir 1,79% para 33.891,35 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 1,62% para 13.752,02 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1096 dólares, um mínimo desde junho de 2020, contra 1,1103 dólares na quarta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 118,45 dólares, contra 112,93 dólares na quarta-feira.