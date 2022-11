Bolsa de Lisboa em alta com Galp a subir quase 2%

© D.R.

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Novembro, 2022 • 09:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa estava esta sexta-feira em alta, a manter a tendência da abertura, com as ações da Galp a liderarem os ganhos, a subirem 1,87% para 11,47 euros.

Cerca das 09:05 em Lisboa, o PSI avançava 0,42% para 5.762,72 pontos, com nove 'papéis' a subirem, cinco a descerem e um a manter a cotação (Semapa em 13,80 euros).

Às ações da Galp seguiam-se as da EDP, BCP e Sonae, que subiam 0,73% para 4,42 euros, 0,53% para 0,15 euros e 0,42% para 0,96 euros.

As ações da Mota-Engil, Corticeira Amorim e REN eram outras das que mais se valorizavam, designadamente 0,33% para 1,23 euros, 0,23% para 8,73 euros e 0,20% para 2,54 euros.

Em sentido contrário, as ações da Altri, CTT e Greenvolt desciam 0,54% para 5,48 euros, 0,46% para 3,24 euros e 0,24% para 8,15 euros.

Na Europa, as principais bolsas estavam hoje em alta, à espera das previsões económicas que possa desvelar a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde.

Os mercados vão seguir com atenção a intervenção de Lagarde no 32.º Congresso da Banca Europeia, num contexto de elevado risco de recessão para os países da zona euro devido à alta inflação e ao menor crescimento.

Na quinta-feira, a Bolsa de Wall Street terminou em baixa, com o Dow Jones a descer 0,02% para 33.546,56 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,38% para 11.144,96 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0344 dólares, contra 1,0350 dólares na quinta-feira, e 0,9585 dólares em 27 de setembro, um mínimo desde junho de 2002.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro de 2023 abriu com tendência ascendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 90,03 dólares, contra 89,78 dólares na quinta-feira e 81,34 dólares em 26 de setembro, um mínimo desde fevereiro deste ano (antes do início da invasão da Ucrânia pela Rússia).