Bolsa de Lisboa em alta com Mota-Engil a liderar ganhos a subir quase 2%

A bolsa de Lisboa estava a negociar em alta, nesta quinta-feira, mantendo a tendência da abertura, com as ações da Mota-Engil a liderar os ganhos, a subirem 1,80% para 1,70 euros.

Cerca das 09:20 em Lisboa, o PSI, que desde 20 de março inclui também a Ibersol, avançava 0,50% para 6.112,40 pontos, com a cotação de oito 'papéis' a subir, quatro a descer e quatro a manterem-se (Ibersol em 6,70 euros, Navigator em 3,34 euros, REN em 2,68 euros e Semapa em 13,74 euros).

Às ações da Mota-Engil seguiam-se as da NOS e da Sonae, que se valorizavam 1,29% para 4,39 euros e 0,92% para 0,99 euros.

As ações da Galp, EDP e Corticeira Amorim subiam 0,73% para 11,05 euros, 0,44% para 5,08 euros e 0,30% para 10,02 euros.

As outras duas ações que se estavam a valorizar registavam acréscimos da cotação entre 0,20% e 0,25%.

Em sentido contrário, as ações dos CTT e Jerónimo Martins eram as que mais desciam, designadamente 0,69% para 3,61 euros e 0,19% para 21,14 euros.

As ações da EDP Renováveis e da Greenvolt também baixavam de valor, estando a cair 0,14% para 21,10 euros e 0,08% para 6,55 euros.

As principais bolsas europeias negociavam em alta, apesar dos sinais de alerta de recessão provenientes dos EUA, e aguardando a divulgação hoje dos dados semanais de pedidos de subsídio de desemprego dos EUA.

Esta divulgação é um prelúdio para o relatório oficial do emprego que será publicado na sexta-feira, com os mercados fechados para a Páscoa.

Na quarta-feira foi anunciado que o emprego no setor privado não agrícola nos Estados Unidos aumentou 145.000 postos de trabalho em março, contra um acréscimo de 261.000 em fevereiro e abaixo das expectativas dos economistas.

Além disso, o departamento do Trabalho norte-americano já tinha comunicado na terça-feira que as aberturas de postos de trabalho em fevereiro caíram para o nível mais baixo desde 2021, assinalando que a procura de trabalhadores está a começar a abrandar.

Na sexta-feira, com os mercados fechados, o relatório oficial do emprego será divulgado nos EUA, o que, de acordo com os analistas da Renta4, citados pela Efe, deverá mostrar uma moderação em relação aos meses anteriores, embora mantendo-se sólido.

Neste contexto, em que os investidores estão a analisar se o mercado de trabalho dos EUA está a deteriorar-se, o euro subiu.

No mercado de matérias-primas, o Brent, o petróleo bruto de referência do Velho Continente, caiu 0,41% para 84,51 dólares.

Na quarta-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou mista, com o Dow Jones a subir 0,24% para 33.482,72 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 1,07% para 11.996,86 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0916 dólares, contra 1,0897 dólares na quarta-feira.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu a cair no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 84,51 dólares, contra 84,99 na quarta-feira e 72,97 dólares em 17 de março, um mínimo desde janeiro de 2022.