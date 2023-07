Bolsa de Lisboa em alta com Mota-Engil a liderar os ganhos, a subir 2%

© Bloomberg

A bolsa de Lisboa estava hoje em alta, a manter a tendência da abertura, com as ações da Mota-Engil a liderarem os ganhos, a subirem 2% para 2,29 euros.

Cerca das 08h55 em Lisboa, o PSI avançava 0,40% para 5.926,78 pontos, com a cotação de oito 'papéis' a subir e de oito a descer.

Na segunda-feira, a Mota-Engil anunciou que assinou um contrato na Nigéria por cerca de 840 milhões de euros para fornecimento de material circulante ferroviário, num comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A construtora indicou que a sua participada para a região de África, Mota-Engil Nigeria, "assinou um contrato para fornecimento e financiamento de material circulante ferroviário na Nigéria no valor de cerca de 916 milhões de dólares norte-americanos [perto de 840 milhões de euros] com o Federal Ministry of Transportation".

Segundo a empresa, o contrato "está associado ao projeto de construção ferroviário Kano - Maradi - Dutse, que atualmente se encontra a ser executado no norte do país e que foi assinado depois de um longo processo de validação e 'due diligence' por parte das autoridades regulatórias locais".

Às ações da Mota-Engil seguiam-se as da EDP Renováveis e da EDP, que subiam 1,73% para 17,62 euros e 1,18% para 4,38 euros.

As ações da Galp, Jerónimo Martins e Greenvolt eram outras das que mais avançavam, designadamente 0,83% para 10,92 euros, 0,78% para 25,94 euros e 0,60% para 5,88 euros.

No mesmo sentido, as ações da REN e Navigator subiam de cotação, 0,20% para 2,46 euros e 0,13% para 3,08 euros.

Em sentido contrário, as ações da Semapa, Ibersol e NOS desciam 1,22% para 13 euros, 0,59% para 6,72 euros e 0,53% para 3,36 euros.

Os títulos dos CTT, Altri e BCP baixavam 0,43% para 3,51 euros, 0,34% para 4,15 euros e 0,23% para 0,22 euros.

As outras duas ações que também se desvalorizavam eram as da Corticeira Amorim e da Sonae, que desciam respetivamente 0,21% para 9,68 euros e 0,11% para 0,93 euros.

As principais bolsas europeias estavam hoje em alta, a manter a tendência da abertura, à espera dos dados finais do IPC (inflação) da Alemanha em junho.

As bolsas europeias iniciaram a sessão em terreno positivo, encorajadas por Wall Street, que fechou no 'verde' na segunda-feira, à espera da bateria de dados macroeconómicos que serão divulgados esta semana, incluindo o IPC dos Estados Unidos, que, segundo os especialistas, poderá moderar-se para 3%.

Estas melhores expectativas para o IPC dos Estados Unidos e a possibilidade de a Reserva Federal (Fed) não endurecer ainda mais a sua política monetária conduziram a um abrandamento do mercado da dívida, segundo os analistas.

Os investidores aguardam hoje a leitura final do IPC de junho da Alemanha, bem como o índice de confiança empresarial ZEW.

A nível cambial, o euro abriu a subir no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1012 dólares, contra 1,0989 dólares na segunda-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em setembro abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 78,21 dólares, contra 77,69 dólares na segunda-feira e 71,82 em 12 de junho, um mínimo desde janeiro de 2022.