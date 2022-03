Bolsa de Lisboa em alta com Navigator a subir mais de 1%

jn060207ja Edificio euronext lisbon na avenida da liberdade em lisboa Jose Antonio Domingues

A bolsa de Lisboa estava, nesta terça-feira, em alta, a manter a tendência da abertura, com as ações da Navigator a liderarem os ganhos, a subirem 1,18% para 3,43 euros.

Cerca das 09:10 em Lisboa, o PSI avançava 0,37% para 5.925,99 pontos, com 11 'papéis' a subirem e quatro a descerem.

Às ações da Navigator seguiam-se as dos CTT e da Sonae, que subiam 0,99% para 4,60 euros e 0,90% para 1,01 euros.

No mesmo sentido, as ações da Greenvolt, Jerónimo Martins e Galp avançavam 0,86% para 7,06 euros, 0,81% para 21,25 euros e 0,75% para 11,39 euros.

Em sentido contrário, as ações da REN, EDP Renováveis e EDP desciam 0,36% para 2,78 euros, 0,26% para 22,68 euros e 0,16% para 4,37 euros.

O PSI (Portugal Stock Index) é desde 21 de março o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

As quatro empresas que integravam o PSI20 e não fazem parte do novo índice são a Novabase, a Pharol, a Ramada e a Ibersol.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em alta, pendentes de uma nova ronda de negociações entre Moscovo e Kiev com o objetivo de alcançar um cessar-fogo.

Os investidores vão estar focados na nova ronda de negociações entre Moscovo e Kiev na Turquia para alcançar um cessar-fogo.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, assegurou na segunda-feira que considera possível um acordo entre os dois países.

Apesar da queda do preço do petróleo para cerca de 111 dólares, resultante do receio de que os novos confinamentos na China reduzam a procura, os juros das dívidas soberanas registavam uma subida generalizada num contexto "claramente inflacionista e de retirada de estímulos monetários" pelos vários bancos centrais, referem analistas citados pela Efe.

Xangai, a cidade com mais população da China, está desde segunda-feira em confinamento parcial para travar o maior surto de covid-19 na cidade desde o início da pandemia.

Entretanto, a nível macroeconómico, os investidores vão estar focados nos dados da confiança dos consumidores nos EUA do Conference Board de março e no índice Gfk também relativo à confiança do consumidor, mas na Alemanha.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na segunda-feira, com o Dow Jones a subir 0,27% para 34.955,89 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 1,31% para 14.354,90 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1003 dólares, contra 1,0994 dólares na segunda-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 111,74 dólares, contra 112,48 dólares na segunda-feira.