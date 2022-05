Bolsa de Lisboa em alta com NOS a subir quase 1%

Ações da NOS sobem 0,94% para 3,85 euros na manhã de dia 11 de maio de 2022 © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A bolsa de Lisboa estava esta quarta-feira em alta ligeira, com as ações da NOS a subirem 0,94% para 3,85 euros e as da Corticeira Amorim a descerem 1,75% para 10,12 euros.

Cerca das 09:05 em Lisboa, o PSI avançava 0,01% para 5.722,02 pontos, com nove 'papéis' a subirem de cotação, cinco a descerem e um a manter a cotação (Sonae em 1,03 euros).

Às ações da NOS seguiam-se as da Navigator e Jerónimo Martins, que se valorizavam 0,88% para 3,91 euros e 0,83% para 19,46 euros.

Outros dos títulos que mais avançavam eram os da Semapa, BCP e EDP, que subiam 0,61% para 13,24 euros, 0,35% para 0,15 euros, e 0,29% para 4,43 euros.

Em sentido contrário, depois das ações da Corticeira Amorim, as que mais desciam eram as dos CTT e da Altri, que recuavam 1,32% para 3,78 euros e 0,73% para 6,80 euros.

O PSI (Portugal Stock Index) é desde 21 de março o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

Na Europa, as principais bolsas negociavam em alta, à espera da taxa de inflação dos EUA em abril, que os analistas antecipam que pode já ter atingido o pico.

Esta quarta-feira será conhecido o dado da inflação dos EUA em abril, que segundo os analistas já deverá ter tocado o máximo depois de ter atingido 8,5% em março, o nível mais alto desde 1981.

A Alemanha também vai divulgar o dado da inflação de abril, quando se soube que a taxa na China acelerou para 2,1% em abril, contra 1,5% em março.

O índice de preços na produção da China, que mede os preços dos bens por grosso, subiu para 8% também em abril.

Analistas citados pela Efe explicam que a inflação na China se situou abaixo do objetivo de 3%, que deve permitir continuar a implementar estímulos monetários para fomentar a economia cada vez mais débil devido aos confinamentos adotados devido à política zero da covid-19.

Contudo, destaca-se a melhoria da situação da pandemia em Xangai, que a manter-se poderia traduzir-se no alívio das restrições, que "também contribui para uma subida de mais de 2% do preço do Brent, adiantam os analistas.

Entretanto, os juros das dívidas soberanas travavam de novo a escalada, devido aos receios de uma desaceleração do crescimento económico global.

Os juros da dívida Alemanha a 10 anos caiam para 1,006%.

A bolsa de Nova Iorque terminou mista na terça-feira, com o Dow Jones a cair 0,26% para 32.160,74 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 0,98% para 11.737,67 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0558 dólares, contra 1,0534 dólares na terça-feira e o mínimo desde abril de 2017, de 1,0509 dólares, verificado em 02 de maio de 2022.

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 104,77 dólares, contra 102,46 dólares na terça-feira.