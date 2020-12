Bolsa de Lisboa em alta com Pharol a subir 5,45%

Bolsa de Lisboa © PAULO SPRANGER/GLOBAL IMAGENS

Cerca das 9:00 desta quinta-feira em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI20, avançava 0,13% para 4.780,35 pontos, com oito 'papéis' a valorizarem-se, cinco a descerem e quatro inalterados (CTT, EDP Renováveis, Ibersol e Sonae, SGPS).

Aos 'papéis' da Pharol seguiam-se os da Semapa e da Altri, que registavam valorizações de 1,34% para 9,80 euros e 0,67% para 5,26 euros.

Em sentido contrário, as ações do Novabase, Galp Energia e Mota-Engil eram as que mais desciam, estando a desvalorizar-se 0,60% para 3,32 euros, 0,33% para 9,13 euros e 0,28% para 1,43 euros.

Na Europa, as principais bolsas europeias abriram hoje em alta, pendentes das negociações do 'Brexit', que juntaram na quarta-feira em Bruxelas a presidente da Comissão Europeia e o primeiro-ministro britânico e da reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

As negociações do 'Brexit' prolongam-se até domingo, depois de a reunião em Bruxelas entre a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, para tentar alcançar um acordo sobre as relações comerciais posteriores à concretização do 'Brexit' ter fracassado.

Operadores citados pela Efe acreditam que continua a existir vontade política para chegar a um acordo e valorizam o facto de Boris Johnson ter anunciado que retirará as cláusulas da lei de mercado interno que eram contrárias à lei internacional do acordo de saída entre a UE e o Reino Unido.

Mas, a reunião chave de hoje para os investidores é a de política monetária do BCE, da qual se espera que a entidade aumente e prolongue as compras de dívida da zona euro devido à fragilidade económica provocada pelos novos surtos de covid-19.

Entretanto, as vacinas contra a covid-19 são outro estímulo para as bolsas.

A bolsa de Nova Iorque terminou em baixa na quarta-feira, com o Dow Jones a cair 0,35% para 30.068,81 pontos, contra o atual máximo desde que foi criado em 1896, de 30.218,26 pontos, registado em 04 de dezembro.

No mesmo sentido, o Nasdaq terminou a desvalorizar-se 1,94% para 12.338,95 pontos, contra o atual máximo de 12.582,77 pontos em 08 de dezembro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, mas a cotar-se a 1,2091 dólares, contra 1,2072 dólares na quarta-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2146 dólares, em 03 de dezembro.

O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro abriu também com tendência positiva no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 49,06 dólares, contra 48,86 dólares na quarta-feira e o atual máximo desde 16 de março, de 49,25 dólares, em 04 de dezembro.