Bolsa de Lisboa em alta com REN a subir mais de 3%

Dinheiro Vivo/Lusa 25 Março, 2022 • 09:56

A bolsa de Lisboa estava esta sexta-feira em alta, a manter a tendência da abertura, com as ações da REN a subirem 3,29% para 2,83 euros.

Cerca das 9:20 em Lisboa, o novo índice da bolsa, o PSI, composto agora por 15 empresas, avançava 0,12% para 5.809,88 pontos, com oito papéis a subirem, cinco a descerem e dois a manterem a cotação (Navigator em 3,37 euros e Semapa em 11,66 euros).

Às ações da REN seguiam-se as da EDP Renováveis e da Greenvolt, que subiam 1,35% para 22,58 euros e 0,89% para 6,77 euros.

No mesmo sentido, as ações da Mota-Engil, EDP e Corticeira Amorim avançavam 0,82% para 1,35 euros, 0,56% para 4,30 euros e 0,10% para 9,96 euros.

Em sentido contrário, as ações do BCP, Galp e NOS desciam 1,15% para 0,15 euros, 1,01% para 11,23 euros e 0,40% para 3,78 euros.

O PSI (Portugal Stock Index) é desde segunda-feira o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

As quatro empresas que integravam o PSI20 e não fazem parte do novo índice são a Novabase, a Pharol, a Ramada e a Ibersol.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em alta, à espera que Bruxelas e Washington apresentem o acordo que prevê que os EUA aumentem o envio de gás natural liquefeito para a Europa para reduzir a dependência energética europeia da Rússia.

Os investidores vão continuar pendentes da guerra na Ucrânia, que dura há mais de um mês, depois da União Europeia (UE) não ter concretizado na quinta-feira um novo pacote de sanções contra a Rússia, enquanto os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram mais represálias contra Moscovo.

O Conselho Europeu, no qual participou como convidado o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, demonstrou na quinta-feira a unidade sem fissuras dos sócios ocidentais contra Vladimir Putin.

Neste contexto, o petróleo Brent, de referência na Europa, estava hoje a descer cerca de 2%.

Na quinta-feira também se realizaram as cimeiras da Nato e a reunião do G7 e a bolsa russa retomou a negociação com 33 ações depois de ter estado um mês suspensa.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na quinta-feira, com o Dow Jones a subir 1,02% para 34.707,94 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 1,93% para 14.191,84 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1014 dólares, contra 1,0994 dólares na quinta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 117,14 dólares, contra 119,03 dólares na quinta-feira.